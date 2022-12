Mercato: "l'avenir sera révélé en temps voulu", Al-Nassr sort du silence sur le cas Ronaldo

Marcelo Salazar, directeur sportif d’Al-Nassr, s'exprime sur Cristiano Ronaldo, cité pour rejoindre l’Arabie Saoudite. Il confirme à demi-mot l’intérêt de son club pour le quintuple Ballon d’or, évoquant "une négociation d’une ampleur énorme".

À l’approche de la reprise des grands championnats européens, Cristiano Ronaldo est toujours sans club. L’attaquant portugais est annoncé proche d’Al-Nassr, en Arabie Saoudite, depuis plusieurs semaines. Le club saoudien a enfin évoqué le sujet, via son directeur sportif Marcelo Salazar, qui confirme à demi-mot être intéressé par le quintuple Ballon d’or.

"Je n'ai pas le droit de dire oui ou non, sourit-il dans un entretien pour Flashscore, à propos de la volonté de son club de le recruter. Attendons de voir comment les choses se dérouleront jusqu'à la fin de l'année. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une négociation d'une ampleur énorme, non seulement pour le club, mais pour le pays et pour le football mondial, et qui doit être menée par des instances supérieures".

"Je l'ai toujours soutenu"

"Ce que je peux dire, c'est que Cristiano Ronaldo est l'un des meilleurs de l'histoire du football, ajoute-t-il, confirmant être un admirateur de l’ex joueur de Manchester United. Il a toujours été un exemple pour moi en tant que joueur, pour la volonté dont il fait preuve pour gagner. Et puis, en tant que citoyen portugais, je l'ai toujours soutenu. L'avenir sera révélé en temps voulu".

Les dernières informations provenant d’Espagne font état d’un contrat de deux ans pour un salaire mirobolant de 200 millions d’euros par an. Un rôle d’ambassadeur pour l’Arabie Saoudite, notamment pour la candidature du royaume pour l’organisation de la Coupe du monde 2030, serait également prévu dans le deal.

"Vivre à Riyad et avec leurs familles a été une agréable surprise pour les joueurs"

Salazar s’exprime également sur les critiques dont est victime son club, qui ne serait pas assez grand pour un tel joueur. "Critiquer ce qui est ignoré est très facile, philosophe-t-il. Cela fait maintenant cinq ans que je suis ici et tous les joueurs à qui j'ai parlé sont très positivement surpris lorsqu'ils arrivent ici, surtout au niveau du championnat".

Il prend aussi les exemples des figures de son club. "C'est arrivé avec Luiz Gustavo, qui est un international brésilien et qui a déjà remporté la Ligue des champions avec le Bayern, commence-t-il. C'est normal pour ceux qui ne connaissent pas. Déjà, quand David Ospina a déménagé ici, ils ont dit en Colombie que c'était la mauvaise étape, mais l'Arabie saoudite a beaucoup changé. Même vivre à Riyad et avec leurs familles a été une agréable surprise pour les joueurs, avec les écoles et tout ce que nous avons ici. À cela s'ajoute un haut niveau sportif". Ce n’est pas le dernier Mondial et la victoire des hommes d'Hervé Renard contre les futurs champions du monde argentins qui vont le contredire.