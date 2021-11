AC Milan: Zlatan estime le niveau technique de la Premier League surcoté

Dans une longue interview accordée au Guardian, Zlatan Ibrahimovic évoque de nombreux sujets, dont le niveau technique de la Premier League qu’il estime surcoté en comparaison à celui de l’Espagne, de l’Italie ou de la France.

A part l’Allemagne, Zlatan Ibrahimovic a joué dans tous les plus grands championnats européens au cours de sa carrière qu’il prolonge du côté de l’AC Milan à 40 ans. Dans un long entretien accordé au Guardian, il évoque notamment le niveau technique de la Premier League où il a évolué pendant deux saisons avec Manchester United (2016-2018).

"En Espagne, en France, en Italie, la technique est meilleure"

"La qualité est surcotée d'un point de vue technique, explique le Suédois. Mais la Premier League a des qualités différentes: le rythme, l’intensité. Vous pouvez être le meilleur joueur du monde, mais si vous ne pouvez pas gérer cette cadence… En Espagne, en France, en Italie, la technique est meilleure. C'est pour ça qu’il y a tant d'étrangers en Premier League. Ils apportent la technique."

L’ancien joueur du PSG (2012-2016) assure conserver un bon souvenir de son passage en Angleterre où il a remporté trois titres (Community Shield, Coupe de la Ligue et Ligue Europa). "J'ai eu une belle expérience en Angleterre, confie-t-il. Manchester United est un club incroyable et nous avons remporté quelques trophées."

Il note tout de même un bémol chez les Red Devils, actuellement. "Ils parlent trop du passé, explique-t-il. Quand j’y suis allé, j’ai dit: ‘Je suis ici pour me concentrer sur le présent et pour créer ma propre histoire’. Mais quand vous en avez trop, cela devient comme une boucle. Tu dois penser au présent ou tu devrais aller à l'hôpital et te nettoyer la tête."