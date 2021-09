Angleterre: les combats de Rashford et son influence seront étudiés dans les collèges

L'utilisation des médias sociaux par Marcus Rashford sera intégrée au programme des élèves préparant le brevet des collèges britannique (GCSE). Son utilisation des réseaux sociaux sera analysée lors des cours sur l’étude des médias.

La stature de Marcus Rashford (23 ans) dépasse le cadre du football depuis plusieurs mois. Son engagement acharné pour lutter contre le racisme ou conserver les repas gratuits à l’école l’ont fait entrer comme une icône de la société britannique. L’attaquant de Manchester United va franchir un nouveau cap puisqu’il sera intégré au programme scolaire de certains collégiens.

Plus précisément, Rashford sera inclus, à partir de septembre 2022, dans le cours d’études des médias préparant le GCSE, l’équivalent du brevet des collèges français. Les élèves étudieront la manière de communiquer et de fidéliser ses suiveurs sur les réseaux sociaux de l’international anglais.

"Les étudiants peuvent apprendre énormément de la façon dont il utilise les médias sociaux"

"Marcus Rashford est l'un des jeunes les plus influents et les plus inspirants du Royaume-Uni, les étudiants peuvent donc apprendre énormément de la façon dont il utilise les médias sociaux pour avoir un impact réel, justifie Sandra Allan, responsable du programme d’arts créatifs de l’instance en charge du projet pédagogique britannique. Ce n'est pas seulement une opportunité pour eux d'en apprendre davantage sur les médias sociaux - c'est aussi un excellent moyen d'en apprendre davantage sur d'importants problèmes sociaux et raciaux dans le cadre de notre engagement en faveur de l'égalité, de la diversité et de l'inclusion dans le programme."

Pendant la pandémie du coronavirus, Rashford a multiplié les messages sur les réseaux sociaux pour persuader les ministres de fournir des repas scolaires gratuits aux élèves vulnérables en Angleterre pendant les vacances scolaires. Son insistance a fini par convaincre le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson de revenir sur leurs positions. Il a aussi lancé un club de lecture pour améliorer la lecture des enfants défavorisés. Son implication lui a valu d’être décoré du titre de membre de l’ordre de l’empire britannique (MBE). Il est depuis décrit comme l'un des meilleurs lobbyistes du pays par les leaders de l'industrie des relations publiques.