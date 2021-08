Arsenal: Aubameyang appelle à "se regarder dans une glace" après la déroute contre City

Après la déroute d’Arsenal contre Manchester City (5-0), le capitaine des Gunners, Pierre-Emerick Aubameyang, a invité tous ses coéquipiers à élever leur niveau de jeu pour la suite de la saison.

Dix ans jour pour jour après le 8-2 historique concédé à Old Trafford, Arsenal a connu une nouvelle humiliation à Manchester en perdant 5-0 contre City. Une troisième défaite de suite pour les Gunners en Premier League qui a incité le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang à prendre la parole. "On doit prendre des risques et être courageux, et on ne l’a pas fait aujourd’hui", a-t-il regretté.

"Tout le monde doit élever son niveau, se regarder dans une glace et travailler en équipe, rester unis, a ajouté le Gabonais. C’est la seule manière d’avancer. On doit parler entre nous, les joueurs. Je pense que c’est important, on est Arsenal et on doit avoir de la fierté. On doit se dire la vérité entre nous, être honnêtes et comme je l’ai dit, élever notre niveau."

Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, a été dans le sens de son capitaine. "S’il le ressent comme ça, alors je suis d’accord avec lui, a-t-il assuré. Ce sont les joueurs qui sont sur le terrain et ils ont des sensations que personne d’autre ne peut avoir." L’Espagnol a ajouté une analyse similaire à celle d’Aubameyang. "C’est le moment de se regarder dans un miroir, chacun d’entre nous, et d’essayer de changer la dynamique immédiatement parce que l’on a besoin de résultats."

Guardiola défend Arteta

Le coach des Gunners n’a pas oublié de faire lui aussi son autocritique. "J’ai toujours pris la responsabilité des résultats et c’est encore le cas. Je me remets en question et je dois essayer d’avoir les bonnes personnes autour de moi, regarder chaque décision que l’on prend, que je prends, les améliorer et changer si l’on pense que quelque chose doit être fait différemment."

Arteta a aussi reçu le soutien de Pep Guardiola, son ancien mentor et entraîneur de City, après la rencontre. "Les gens veulent des résultats immédiats, mais aujourd’hui il a dû faire sans Ben White ou Thomas Partey, qui étaient indisponibles et qui sont des joueurs sur qui ils ont investi, c’est difficile, a commenté le Catalan. Je connais ses compétences comme coach et comme leader, quand il aura tout son effectif il fera un excellent travail. Je le sais parce que je le connais, je sais de quoi il est capable." Si Pep le dit...