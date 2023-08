Arsenal: grave blessure au genou et plusieurs mois d’absence pour Timber

Arrivé à Arsenal lors du mercato estival, Jurrien Timber s’est blessé dès la première journée en Premier League. Le défenseur néerlandais est gravement blessé au genou et ratera plusieurs mois de compétition.

Décidément, la saison 2023-2024 commence bien…pour les chirurgiens. Les championnats européens n’ont pas encore repris partout que les grosses blessures s’accumulent déjà. Après les Madrilènes Thibaut Courtois et Eder Militao ou encore Tyrone Mings et Wesley Fofana, c’est désormais au tour de Jurrien Timber d’être contraint à plusieurs mois d’absence.

Sorti blessé dès la première journée de Premier League avec Arsenal, le Néerlandais souffre d’une "lésion au ligament croisé antérieur du genou droit" selon les éléments confirmés ce mercredi par le club londonien via un communiqué.

Six mois d'absence pour Timber?

Touché lors de la victoire inaugurale contre Nottingham Forest (2-1), Jurrien Timber va devoir subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours selon les Gunners. Sans préciser la durée de son absence, Arsenal a fait d’un forfait "pour un certain temps". Mais du côté de la presse britannique, on évolue déjà l’indisponibilité du latéral à près de six mois.

"Le soutien et l'expertise de notre équipe médicale et de tous les membres du club seront désormais concentrés sur le programme de rééducation de Jurrien, a précisé le club anglais sur son site internet. Afin de s'assurer qu'il récupère bien et qu'il revienne jouer dès que possible."

Timber "dégoûté" mais optimiste

Arrivé cet été en provenance de l’Ajax pour 40 millions d’euros, le Batave de 22 ans va peut-être pousser Arsenal à recruter un joueur pour compenser cette absence longue durée. Malheureusement pour lui, l’aventure outre-Manche commence mal pour Jurrien Timber. Le principal intéressé à eu du mal à digérer la nouvelle.

"Dégoûté d'apprendre que ma blessure est plus grave que prévu, surtout après l'accueil chaleureux que j'ai reçu, a écrit le Néerlandais dans un message publié sur ses réseaux sociaux. Je voulais vous le rendre sur le terrain, mais cela ne sera pas possible dans l'immédiat. J'ai la chance d'avoir beaucoup de gens formidables autour de moi. Ensemble nous ferons tout pour revenir le plus vite et le mieux possible."