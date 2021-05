Arsenal: Henry confirme que le fondateur de Spotify a "contacté" les propriétaires

Thierry Henry a assuré ce lundi à Sky Sports que Daniel Ek, milliardaire et fondateur du géant Spotify, avait pris directement contact avec les propriétaires d’Arsenal en vue d’un rachat du club anglais.

"Je suis très sérieux. J’ai réuni les fonds pour ça. Je veux présenter aux propriétaires ce qui me semble être une offre intéressante et j’espère qu’ils m’écouteront." Mercredi dernier, Daniel Ek avait réaffirmé sa volonté de racheter le club d’Arsenal sur la chaîne américaine CNBC. Le fondateur de la plateforme de musique en ligne Spotify, fan du club depuis ses 8 ans, est visiblement passé à la vitesse supérieure, malgré le refus des actuelles propriétaires américains de vendre le club neuvième de Premier League et dans le dernier carré de la Ligue Europa.

Interrogé sur Sky Sports, Thierry Henry a confirmé que le milliardaire suédois avait "contacté" la famille Kroenke afin de présenter une solide offre de rachat. "Il a déjà contacté (les Kroenke) et a déjà dit lui-même qu’il avait rassemblé les fonds pour s’assurer qu’il puisse faire une bonne offre", a assuré l’ancien international tricolore ce lundi dans l’émission "Monday Night Football".

"Impliquer les fans, et retrouver l’ADN du club"

"Ils doivent maintenant écouter. Beaucoup de gens ont hurlé leur volonté de voir le propriétaire partir. Il s’est approché de nous, nous l’avons écouté. Et nous savions, avant tout, qu’il voulait impliquer les fans, et retrouver l’ADN du club, a poursuivi l’entraîneur actuellement sans club. Il doit y avoir une discussion, mais il leur a tendu la main. (…) Je pense que cela va être long et difficile si cela se produit un jour. Mais Daniel ne partira pas, il sera là à attendre de voir s’ils veulent vendre."

Le Daily Telegraph avait révélé que Thierry Henry, Patrick Vieira et Dennis Bergkamp avaient décidé de s’associer au projet de Daniel Ek pour travailler sur une offre de rachat du club, actuellement détenu par Stan Kroenke. Selon les médias anglais, Ek devrait faire une offre de plus de 2 milliards d’euros (1,8 milliard de livres sterling) pour le club du nord de Londres avant la fin de la semaine.