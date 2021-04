Arsenal: Henry, Vieira et Bergkamp associés dans un projet de rachat du club

Selon le Telegraph, Thierry Henry, Patrick Vieira et Dennis Bergkamp travaillent avec le propriétaire milliardaire de Spotify dans un projet pour racheter Arsenal, le club dont ils ont écrit la légende au début des années 2000.

Des Invincibles au chevet d’Arsenal? Selon le Daily Telegraph, Thierry Henry, Patrick Vieira et Dennis Bergkamp ont décidé de s’associer au milliardaire suédois, Daniel Ek, pour travailler sur une offre de rachat du club, actuellement détenu par l’Américain Stan Kroenke. Les trois anciens joueurs, qui ont participé à la saison historique des Invincibles (aucune défaite en Premier League en 2003-2004), auraient rejoint le projet de l’homme d’affaires suédois qui détient la plateforme de musique en ligne Spotify. Ce dernier a annoncé vendredi dernier son intention d’explorer la possibilité d'acquérir le club, vendredi dernier dans un tweet.

>> La crise de la Super League en direct

"Quand j’étais enfant, j’ai grandi en supportant Arsenal, a-t-il écrit sur réseau social. Si KSE (Kroenke Sports et Entertainment, société qui détient le club, ndlr) souhaite vendre Arsenal, je serais heureux de me jeter dans la bataille."

Selon Forbes, la formule d’Ek est estimée à près de 4 milliards d’euros alors que Spotify est évalué à près de 60 milliards d’euros. Il serait sur le point de formuler une offre formelle de rachat à Kroenke, dans le collimateur des supporters pour avoir impliqué les Gunners dans le projet avorté de Super League européenne. La présence de trois légendes d’Arsenal accentuerait encore plus la pression sur les hommes en place.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Premier League



La semaine dernière, plusieurs fans d’Arsenal ont manifesté pour demander le départ des actionnaires américains. Thierry Henry, meilleur buteur de l’histoire du club, s’était d’ailleurs offusqué du projet des dirigeants. "Ce club appartient aux fans, j'aime le club et je le soutiendrai jusqu'à ma mort, mais je ne le reconnais plus et ce qui s'est passé, avec eux essayant de rejoindre une ligue fermée, n'a aucun sens pour moi. Ils dirigent le club comme une entreprise, pas comme un club de football, et ils ont dévoilé leur main. C'est peut-être un manque de compréhension des valeurs fondamentales du football et peut-être que l'argent était une trop grande tentation. Mais quoi qu'il en soit, ils se sont trompés. Vraiment faux."



"Quand je suis arrivé, je me souviens avoir souvent entendu certains fans – pas ceux de Tottenham ou de nos rivaux - dire: 'ma deuxième équipe, si je devais en choisir une, c'est Arsenal', à cause de l'histoire, de la culture, de la classe, la famille, avait-il ajouté. Mais je n’entends plus ou ne vois plus cela et cela me fait mal. Nous devons récupérer cette image. Nous avons besoin de retrouver notre identité."