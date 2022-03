Arsenal-Liverpool: un militant pour l'environnement s’est accroché à un poteau pendant le match

Un homme est entré sur la pelouse de l’Emirates Stadium pendant Arsenal-Liverpool (0-2) en s’accrochant à un poteau avant d’être délogé par des stadiers. Il s’agissait d’un activiste pour défendre l’environnement.

Un "pitch invader" a brièvement perturbé le choc Arsenal-Liverpool (0-2), mercredi en match en retard de la 27e journée de Premier League. L’homme a profité d’une sortie de balle pour s’introduire sur la pelouse de l’Emirates Stadium vers la 60e minute. Il s’est dirigé vers le but défendu par Alisson Becker avant de s’accrocher au poteau droit. Trois membres de la sécurité sont rapidement intervenus pour l’évacuer en douceur en dehors des limites du terrain.

L’action a été revendiquée par l’organisation "Just Stop Oil", militant pour arrêter la consommation de pétrole. Elle avait pour but "d’attirer l'attention sur la crise climatique qui détruit l'avenir de la génération", de ce jeune homme de 20 ans, explique un message sur Twitter.

Contre la dépendance au pétrole

"Notre dépendance au pétrole et au gaz finance Poutine et la guerre dans le monde entier, tuant des milliers de civils innocents, a écrit l’organisation. Notre exposition à la volatilité des prix de l'énergie alimente la crise du coût de la vie, plongeant nombre d'entre nous dans la pauvreté. (…) Notre demande est simple: le gouvernement doit reprendre le contrôle et cesser d'autoriser tous les nouveaux projets de combustibles fossiles."

La vidéo accompagnant ces explications laisse entendre de nombreuses insultes de supporters en direction de l’activiste environnemental. Cette irruption s’est produite quelques instants après l’ouverture du score de Diogo Jota pour Liverpool (54e). Les Reds se sont finalement imposés 2-0 à l’issue de la rencontre après un nouveau but de Roberti Firmino quelques instants plus tard (62e). Ce succès permet aux hommes de Jürgen Klopp de revenir à un point de Manchester City, leader du championnat.