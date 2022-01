Arsenal-Manchester City: "Arsenal était meilleur", admet Guardiola après une victoire chanceuse

Après la victoire 2-1 de Manchester City face à Arsenal, un peu contre le cours du jeu vu la domination des Gunners en première période, Pep Guardiola a reconnu que ses adversaires du jour étaient meilleurs.

"Félicitations à Arsenal, ils étaient meilleurs." A l'issue de la victoire 2-1 de Manchester City contre Arsenal à l'Emirates Stadium ce samedi, Pep Guardiola a reconnu en interview d'après-match que les Gunners avaient été la meilleure équipe sur le terrain. L'équipe de Mikel Arteta avait notamment largement dominé la première période, en ouvrant le score à la 31e minute par Bukayo Saka.

"On n’avait plus d’énergie"

"Félicitations à Arsenal, ils étaient meilleurs. On a affronté une équipe qui a eu du mal à être dans le top 4 de la Premier League ces dernières années, qui a commencé la saison tout en bas. Aujourd’hui ils sont dans le top 4", salue l'entraîneur catalan.

Pep Guardiola a tout de même pointé du doigt la fatigue de ses joueurs et l'inégalité de repos entre les équipes: "Ils ont eu une semaine après leur match contre Norwich, nous n’avons eu que deux jours depuis le match contre Brentford. On n’avait plus d’énergie. C’est pour ça que j’ai essayé de mettre un joueur de plus au milieu, pour apporter davantage de contrôle du ballon."

En deux minutes le match a changé, et Manchester City est revenu à hauteur d'Arsenal, 1-1. "On a essayé, et dans la seconde période, une minute a tout changé : le pénalty, le quasi-but contre-son-camp, le carton rouge…" A 11 contre 10, les Citizens finissent par revenir dans la partie: "Dans le football on essaie toujours d’analyser beaucoup de choses mais au final tu lances la pièce et elle tombe du bon ou du mauvais côté. Et on sait combien c’est important de gagner à l’Emirates, contre une telle équipe d’Arsenal vu leur dynamique."

"On n’est pas une équipe habituée à marquer à la 90e"

Finalement, Manchester City s'est imposé 2-1 grâce à un but de Rodri à la 90+3e. Une situation à laquelle ne s'attendait pas le technicien: "On n’est pas une équipe habituée à marquer dans le temps additionnel. Je ne me souviens même plus de la dernière fois où on a inscrit un but à la 90e et quelques. Mais à 11 contre 10, on a su en profiter et remporter le match."

Cette victoire permet aux Citizens d'avoir onze points d'avance sur Chelsea, deux points. Mais avant tout, Pep Guardiola, préfère saluer le nombre de victoires cumulées par son équipe, dans un moment particulier: "On a gagné 11 matches de rang, c’est génial. Dans cette période particulièrement. Si vous regardez notre banc, il y avait quatre gars de l’académie. On a eu beaucoup de cas de Covid-19 cette saison : Phil Foden. Ou Kyle Walker, c’était son premier jour depuis qu’il avait eu le Covid. Dans cette période aujourd’hui, on est très fatigués physiquement et mentalement, et ils étaient meilleurs. Mais le football est ainsi. Des fois ça tourne de ton côté."