Arsenal-Manchester City: enquête ouverte après les jets d'objets envers De Bruyne

Ce mercredi, Kevin De Bruyne a été la cible de jets d'objets par des supporters d'Arsenal lors de sa sortie mercredi lors de la victoire de Manchester City, la FA a ouvert une enquête. après avoir marqué un but et délivré une passe décisive.

Soirée compliquée pour les Gunners et leurs fans ce mercredi soir. Le leader de Premier League, Arsenal, recevait son dauphin, Manchester City. Les visiteurs ont fait taire l'Emirates Stadium en s'imposant sur le score de trois buts à un. Avec cette victoire, les hommes de Pep Guardiola ont repris la tête du championnat à la différence de buts. Martin Odegaard et ses coéquipiers ont néanmoins un match en moins.

Cette nouvelle défaite du club londonien intervient quelques semaines après celle en Coupe d'Angleterre face à City. Arsenal a été également éliminé en Coupe d'Angleterre, en Coupe de la Ligue et a perdu sa première place en championnat.

De Bruyne XXL au grand dam des supporters d'Arsenal

L'international belge a lui une nouvelle fois fait parler son talent. Kévin De Bruyne est impliqué sur deux des trois buts des Citizens (un but et une passe décisive). Cette performance a écoeuré certains supporters d'Arsenal qui ont lancé des objets - notamment des verres et des bouteilles en plastique - sur le maître à jouer des Skyblues.

Il est sorti à la 87ème minute, cinq minutes après sa passe décisive pour Erling Haaland. Obligé de faire le tour du terrain pour rejoindre son banc, le Diable Rouge a pris à la rigolade les réactions adverses, comme en atteste sa story postée sur Instagram, dans la foulée : "Quelqu'un a une bière ?" avant de poster une photo avec un gobelet lancé et une légende "Merci !"

La FA ne l'a pas entendu de cette oreille-là et a ouvert une enquête sur ces actes. Ces incidents ont d'ailleurs été inclus dans le rapport de match rédigé par l'arbitre. Tribune fermée, amende, sanctions individuelles ? Affaire à suivre.