Arsenal-Manchester City: Guardiola qualifie sa tactique "d’horrible"

Pep Guardiola, manager de Manchester City, s’est livré à un mea culpa au sujet de sa tactique mise en place lors du match sur le terrain d’Arsenal finalement remporté par son équipe (1-3), mercredi.

Manchester City a signé un gros coup en remportant le choc sur le terrain d’Arsenal (1-3), mercredi. Un succès acquis en partie grâce au réajustement tactique de Pep Guardiola à la mi-temps après un premier acte dominé par les Gunners. L’entraîneur espagnol a livré son mea culpa à l’issue de la rencontre en révélant ce qui l’avait frustré.

"J'ai décidé quelque chose de nouveau et c'était horrible"

"Ma tactique parce que j'ai décidé quelque chose de nouveau et c'était horrible, a-t-il confié sur Amazon Prime Vidéo. En deuxième mi-temps, nous étions plus comme nous sommes. Nous les avons laissés jouer dans la préparation des actions. Quand vous laissez jouer Jorginho, Xhaka et Alex (Zinchenko)... Ils ont trouvé les joueurs dans notre dos et les coureurs à l'extérieur."

"En deuxième mi-temps, on s'est adapté un peu, a-t-il poursuivi. Ruben (Dias) était vraiment bon, il est devenu plus agressif sur Odegaard et nous avons plus contrôlé et joué. Erling (Haaland) nous a beaucoup aidés. Nous étions en un contre un, avons dû jouer plus de longs ballons et il a utilisé sa puissance pour garder le ballon."

Malgré ces difficultés dans le premier acte, les Citizens ont résisté et même ouvert le score par Kevin de Bruyne (24e) avant l’égalisation de Bukayo Saka (42e sp). Jack Grealish (72e) et Erling Haaland (82e) ont finalement fait la différence pour les Citizens en deuxième période. "En première mi-temps, ils ont eu un bon moment au milieu, conclut Guardiola. On a beaucoup lutté pour le contrôler, c'est pour ça qu'on a souffert et ils ont été bien meilleurs, mais en deuxième mi-temps on était là." Grâce à ce succès, Manchester City a pris la tête du classement avec le même nombre de points qu’Arsenal, qui compte un match en moins.