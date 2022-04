Arsenal-Manchester United: Rangnick taille l’arbitrage après la défaite des Red Devils

L’entraîneur de Manchester United Ralf Rangnick se montre amer après la défaite des Red Devils face à Arsenal ce samedi (3-1) pour la 34e journée de Premier League. L’entraîneur allemand pointe les décisions prises par le VAR et concède que le top 4 est désormais hors d’atteinte.

Manchester United vient probablement de voir filer ses dernières chances de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Battus par les Gunners à l’Emirates Stadium (3-1), les Red Devils sont désormais pointés à six longueurs de la quatrième place, la dernière qualificative pour la plus belle coupe d’Europe, avec un match en plus. L’entraîneur mancunien Ralf Rangnick est "assez sûr" que le top 4 est hors de portée: "pour moi, avant le match ce n’était pas très probable, mais après le résultat d’aujourd’hui oui, (il) est parti".

"Trois décisions du VAR particulièrement malchanceuses"

Le coach allemand s’est aussi montré particulièrement frustré du résultat du jour, après une prestation assez convaincante mais teintée d’un manque de réussite, à l’image d'un penalty manqué par Fernandes à 1-2. "Il y a eu trois décisions du VAR très malchanceuses, estime-t-il dans des propos rapportés par Sky Sports. Pour moi le troisième but d’Arsenal était clairement hors-jeu. Le deuxième de Cristiano n’était pas hors-jeu. Nous ne sommes pas contents des décisions du VAR aujourd’hui. Un visage en amélioration mais un résultat décevant".

Cristiano Ronaldo s’est notamment vu refuser un second but à l’heure de jeu pour un hors-jeu de quelques centimètres seulement. Sur la troisième réalisation des Gunners, un missile de Xhaka (70e), Rangnick estime sans doute que Nketiah est en position de hors-jeu passive et masque la visibilité de son gardien De Gea. Il reste quatre matchs au coach mancunien pour tenter de finir la saison au mieux avant de laisser sa place à Erik Ten Hag.