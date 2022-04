Arsenal-Manchester United: la belle affaire pour les Gunners malgré un but de Ronaldo

Victorieux de Manchester United ce samedi (3-1), Arsenal se relance dans la course à la Ligue des champions En attendant le résultat de Tottenham, les Gunners sont 4e tandis que Manchester United s’éloigne de la Ligue des champions

Les Gunners se remettent à rêver de la Ligue des champions. Après avoir disposé de Chelsea en milieu de semaine, les Gunners se sont offert le scalpe d’un autre prétendant au top 4 en battant Manchester United (3-1). Si l’enjeu de ce match était surtout sportif, les regards étaient également tournés vers Cristiano Ronaldo. Le Portugais faisait son retour après le décès de son fils en début de semaine. Ovationné par l’Emirates Stadium à la 7e minute, le Portugais n’a toutefois pas pu empêcher la défaite de son équipe. Peu avant les acclamations de l’antre des Gunners, c’est Nuno Tavares qui a ouvert le bal. Saka, profitant de la maladresse de la défense mancunienne, tente sa chance mais bute sur David De Gea. Tavares, tel un renard des surface, flaire le bon coup et pousse le cuir au fond des filets (3e).

Porté par leur public, les Gunners déroulent et doublent la mise grâce à un pénalty transformé par Bukayo Saka, qui s’est fait justice lui-même après une faute d’Alex Telles (32e).

Ronaldo buteur mais perdant

Comme souvent quand ils sont chahutés, Manchester United s’en remet à son homme providentiel: Cristiano Ronaldo. Affecté par son deuil récent, le Portugais s’arrache au second poteau pour tromper Aaron Ramsdale du plat du pied gauche. Remis dans le match, les Red Devils reviennent des vestiaires le couteau entre les dents. Bruno Fernandes à l’occasion de remettre les deux équipes sur un pied d’égalité mais son pénalty s’écrase sur le poteau des Gunners (57e). Cristiano Ronaldo pense enfin égaliser mais quand ce n’est pas le poteau, c’est la VAR qui joue des tours aux hommes de Ralf Rangnick, celle-ci refusant le but de CR7. Les Gunners font le dos rond et laissent patiemment la tempête passer. A l’heure de jeu, alors qu'Arsenal semblaient perdre le fil du match, Granit Xhaka sort de sa boîte et catapulte le ballon au fond des filets de De Gea sur une frappe sèche du gauche (61e). Les rentrées de Rashford et Lingard ne changeront pas le cours de la rencontre.

Les Gunners se remettent en selle dans la course à la Ligue des champions en prenant provisoirement la 4e place, en attendant le résultat de Tottenham qui se déplace à Brentford à 15h. Côté mancunien, la Ligue des champions semble désormais bien loin. 6e avec un match d’avance sur West Ham et deux d'avance sur Tottenham, l’équipe dirigée par Ralf Rangnick va désormais s’atteler à sécuriser une place européenne. Ça passera par un succès contre Chelsea jeudi prochain. L’équipe de Mikel Arteta se déplacera à West Ham dimanche prochain, peut-être sans Bukayo Saka, sorti blessé à la 74e minute.