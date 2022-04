Manchester United: Rangnick confirme que Pogba a sans doute joué son dernier match avec les Red Devils

Remplacé prématurément lors du match contre Liverpool mardi (défaite 4-0), Paul Pogba devrait être absent jusqu’à la fin de la saison, selon son entraîneur Ralf Rangnick. En fin de contrat en juin, le milieu français a certainement disputé son dernier match avec les Red Devils.

Une sortie par la petite porte. Paul Pogba a très certainement fait ses adieux à Manchester United ce mardi. Remplacé à la 10e minute du derby d’Angleterre (défaite 4-0 contre Liverpool) par Jesse Lingard, la "Pioche" souffre d’une blessure au mollet. Son entraîneur, Ralf Rangnick, s’est montré pessimiste quant aux chances de l’international français de rejouer d’ici la fin de saison: "Le médecin m'a dit qu'il lui faudrait au moins quatre semaines pour récupérer, a-t-il glissé ce vendredi. Comme le dernier match est fin mai, je ne pense pas qu'il soit très probable qu'il puisse rejouer."

Libre de tout contrat le 30 juin prochain, le champion du monde 2018 ne rempilera pas - sauf immense surprise - avec Manchester United et se cherche une nouvelle terre d'accueil. Si le PSG a déjà montré son intérêt pour le milieu de 29 ans le Real Madrid et la Juventus seraient rentrés dans la course.

Au rayon des bonnes nouvelles pour les Red Devils, Cristiano Ronaldo devrait être de la partie à l’Emirates Stadium pour y défier Arsenal. Endeuillé par la perte de son enfant, CR7 avait fait l’impasse sur Liverpool, afin de rester aux côtés de sa famille dans cette épreuve. Une bonne nouvelle pour les Mancuniens compte tenu de l’importance du match contre Arsenal, les deux étant des prétendants à la Ligue des champions.

Les Mancuniens, 5es avec trois points de retard et un match d’avance sur les Gunners, jouent l’une de leurs dernières cartes dans la course à l’Europe. Pour ce grand rendez-vous Rangnick devra donc faire sans Paul Pogba, à qui le Théâtre des Rêves n’aura probablement pas l’occasion de faire un au revoir digne de ce nom.