Arsenal-Manchester United: Cristiano Ronaldo de retour comme titulaire après le décès de son fils

Cristiano Ronaldo sera bel et bien présent sur la pelouse de l’Emirates Stadium pour affronter Arsenal ce samedi (13h30). Endeuillé par le décès de son nouveau-né, Ronaldo avait été annoncé dans le groupe ce vendredi par Ralf Rangnick.

Moins d’une semaine après le décès de son nouveau-né, Cristiano Ronaldo sera titulaire sur le front de l’attaque mancunienne ce samedi contre Arsenal. Si un premier doute planait quant à sa présence dans le groupe mancunien, Ralf Rangnick l’a levé ce vendredi en indiquant que le quintuple Ballon d’or serait bien du déplacement à Londres. La seconde interrogation concernant sa titularisation vient donc d’être levée à une heure du coup d'envoi.

Le Portugais avait annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram lundi dernier en indiquant que la sœur jumelle se portait bien. Un drame qui avait poussé CR7 à ne pas faire le déplacement à Liverpool mardi dernier pour le derby d’Angleterre, préférant soutenir et se concentrer sur sa famille en ces temps difficiles. Le Portugais avait fait son retour à l’entraînement dès le lendemain de la débâcle des Red Devils contre Liverpool et de l'hommage des supporters Reds.

Ronaldo sera épaulé par Elanga et Sancho pour animer l’attaque de Manchester United. Rangnick doit toutefois se passer de Pogba, sans doute forfait pour le reste de la saison et de Luke Shaw, toujours blessé au mollet. En cas de victoire contre les Gunners, Manchester pourrait se relancer dans la course à la Ligue des champions en revenant à hauteur de son adversaire du jour.