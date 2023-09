Arsenal-Manchester United: Roy Keane aurait été frappé par un supporter des Gunners, une enquête ouverte

En marge de la rencontre entre Arsenal et Manchester United (3-1), une altercation a eu lieu entre Micah Richards et un supporter des Gunners. Ce dernier aurait également épinglé Roy Keane.

Il y avait de l'animation à l'occasion d'Arsenal-Manchester United. Et pas seulement sur le terrain, où les Gunners ont attendu le temps additionnel pour se défaire des Red Devils (3-1) grâce à des buts de Declan Rice et Gabriel Jesus. Quelques minutes plus tôt, la tension est montée... en coulisses. Consultants pour Sky Sports, le diffuseur de la Premier League en Angleterre, Micah Richards et Roy Keane se sont retrouvés au milieu d'une altercation avec un supporter d'Arsenal.

L'incident s'est produit lors du but refusé à Alejandro Garnacho (88e). Les deux hommes retournaient dans les studios lorsque l'ancien joueur de Manchester United a été confronté à un homme alors qu'il attendait l'ascenseur. Selon le Daily Mail, ce dernier lui aurait donné un coup de tête, avant de le frapper à la poitrine et au menton.

>> Revivez Arsenal-Manchester United (3-1)

Une enquête ouverte

Si l'Irlandais n'a pas été blessé, son collègue Micah Richards a pris sa défense. Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, on y voit l'ancien défenseur de Manchester City tenir tête à ce supporter, avant d'être retenu par un agent de sécurité. Les forces de l'ordre ont lancé un appel à témoins pour tenter de faire la lumière sur ces évènements. "La police enquête suite à une agression qui aurait eu lieu à l'Emirates Stadium lors d'un match Arsenal contre Manchester United le dimanche 3 septembre. Il n'y a eu aucune arrestation. L'enquête est en cours."

"Nous comprenons que la police enquête sur une agression présumée perpétrée par un membre du public juste avant les images circulant sur les réseaux sociaux. Dans les images vues, Micah Richards agissait pour désamorcer la situation", a indiqué un porte-parole de Sky Sports.