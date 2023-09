Manchester United: critiqué par Ten Hag, Sancho lui répond sèchement

Après la défaite de Manchester United face à Arsenal dimanche (1-3), Erik ten Hag a expliqué pourquoi Jadon Sancho n'avait pas été retenu. La réponse n'a pas plu au principal intéressé, qui lui a sèchement répondu sur les réseaux sociaux.

Manchester United a passé un mauvais dimanche. Défaits dans les dernières minutes par Arsenal à l'Emirates Stadium, les Red Devils n'ont pas pu compter sur Jadon Sancho pour tenter de renverser la vapeur. Laissé à la maison par Erik ten Hag, l'international anglais a assisté à la deuxième défaite de la saison de son équipe devant sa télévision. Un choix logique aux yeux de l'entraîneur néerlandais.

"Nous ne l’avons pas sélectionné en raison de ses performances à l’entraînement. À Manchester United, il faut être au niveau tous les jours. Il y a des choix à faire en attaque", a-t-il confié en conférence de presse.

>> Revivez Arsenal-Manchester United (3-1)

"J’ai été un bouc émissaire pendant longtemps"

La justification de ten Hag a fait sortir de ses gonds le principal intéressé, qui lui a répondu dans la foulée. "Ne croyez pas tout ce que vous lisez ! Je n’accepterai pas que l’on dise des choses complètement fausses, je me suis très bien comporté à l’entraînement cette semaine, a rétorqué Sancho. Je crois qu’il y a d’autres raisons à cette affaire que je n’évoquerai pas, j’ai été un bouc émissaire pendant longtemps, ce qui n’est pas juste ! Tout ce que je veux, c’est jouer au football avec le sourire et apporter ma contribution à mon équipe. Je respecte toutes les décisions prises par le staff, je joue avec des joueurs fantastiques et je suis reconnaissant de le faire, mais je sais que chaque semaine est un défi. Je continuerai à me battre pour ce blason, quoi qu’il arrive !"

Transféré à Manchester United en provenance du Borussia Dortmund à l'été 2021, l'ailier de 23 ans a disputé 82 matchs avec les Red Devils, pour 12 buts inscrits et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Depuis le début de l'exercice 2023-2024, il est sorti trois fois du banc pour la dernière demi-heure.