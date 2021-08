Arsenal: Odegaard règle ses comptes avec la presse après son départ du Real

Transféré définitivement à Arsenal, Martin Odegaard s'est emporté contre la presse espagnole, après son départ du Real Madrid où il n'a disputé que 11 matchs en plus de six ans au club. Le milieu norvégien dénonce des "mensonges" sur les raisons de son départ.

Prêté ces derniers mois à Arsenal, Martin Odegaard a été définitivement acheté par les Gunners vendredi. Le club londonien a recruté le milieu norvégien pour un chèque de 35 millions d'euros au Real Madrid. Arrivé dès l'âge de 16 ans en Espagne, Odegaard n'aura finalement disputé que 11 matchs au total avec le maillot merengue. Il a surtout enchaîné les prêts lors de son passage au Real Madrid. Recruté pour plus de 4 millions d'euros en janvier 2015, le prometteur norvégien permet à la "Maison Blanche" de réaliser une belle plus-value plus de 6 ans plus tard. La presse espagnole ne s'est pourtant pas privée de critiquer le départ "d'un échec sportif".

Odegaard a été présenté aussi comme le "côté obscur" de la politique de recrutement du Real Madrid, qui vise à recruter des joueurs à fort potentiel à bas prix pour les revendre plus cher ensuite. "J'ai passé des bons et des mauvais moments, comme toujours dans la vie et le football. Cela m'a rendu beaucoup plus fort et prêt pour ce qui arrive. Ces jours-ci, on parle beaucoup de moi et de mes raisons pour quitter le club, a commenté Odegaard dans un post sur Instagram. Je veux juste préciser que presque tout ce qu'ils disent n'est pas la vérité. C'est dommage que la presse dise des choses qui ne sont pas vraies parce que beaucoup de gens pensent sincèrement que c'est le cas. J'ai mes raisons, je sais où est la vérité et ce qui s'est passé, c'est pourquoi je pense que mon départ est pour le meilleur."

"Presque tout ce qu'ils disent n'est pas la vérité"

Au cours de son passage au Real Madrid, Odegaard a néanmoins eu l'occasion de s'entraîner à plusieurs reprises avec l'équipe première, et ce dès son arrivée. Il avait tout de même débuté sa formation avec la Castilla, l'équipe de jeunes du Real Madrid. "Il y a plus de 6 ans et demi, j'ai signé pour le Real Madrid et réalisé un grand rêve: celui de pouvoir porter ce maillot blanc, jouer au Bernabeu et jouer avec les champions. Je ne peux pas être plus fier, a estimé Odegaard. Je suis venu à 16 ans et j'ai eu l'occasion d'apprendre des meilleurs du monde et de mes idoles. J'ai beaucoup appris et apprécié la route. Je suis reconnaissant pour tout ce qui m'est arrivé et tout ce que j'ai appris."

Prêté en janvier dernier à Arsenal, Odegaard avait disputé 20 matchs toutes compétitions confondues, pour 2 buts marqués. Mais le jeune talent avait convaincu Mikel Arteta, qui a demandé à ses dirigeants de le recruter. Odegaard portera le numéro 8 avec son nouveau club, qui a investi aussi lors de ce mercato sur Ben White, Albert Lokonga, Nuno Tavares et Aaron Ramsdale.

