Manchester United: Ronaldo ne devrait pas être titulaire pour la reprise de la Premier League

Selon certains médias anglais, Erik ten Hag ne compte pas aligner Cristiano Ronaldo (37 ans) comme titulaire pour le premier match de la saison de Premier League, dimanche contre Brighton (15h).

La saison de Cristiano Ronaldo (37 ans) devrait débuter sur le banc. Selon The Sun, Erik ten Hag, manager de Manchester United, ne compte pas titulariser le Portugais pour la réception de Brighton, dimanche (15h) lors de la première journée de Premier League. L’attaquant a vécu une préparation tronquée par sa volonté de quitter le club à un an de la fin de son contrat pour rejoindre une équipe qui dispute la Ligue des champions. Il n’a pas participé à la tournée du club en Thaïlande, en Australie, puis en Norvège, officiellement pour raisons personnelles.

Ten Hag le juge en décalage avec le reste de l’effectif sur la préparation. Le nouveau technicien l’a toutefois aligné comme titulaire dimanche dernier lors du match amical contre le Rayo Vallecano (1-1) avant de le remplacer à la mi-temps. Le joueur avait ensuite quitté le stade avant la fin du match même si Manchester United l’avoir autorisé à partir plus tôt en compagnie d’autres joueurs. Il a fait son retour à l’entraînement mardi.

Selon The Sun, ten Hag n’envisage pas de lui confier d’entrée l’un des trois postes de son attaque pour la reprise du championnat. Jadon Sancho, Anthony Martial et Marcus Rashford, qui lui ont donné satisfaction cet été, partent avec la faveur des pronostics pour être titularisés. En mars dernier, "CR7" avait très mal vécu d’être placé sur le banc des remplaçants pour le derby face à Manchester City par l’ancien manager intérimaire, Ralf Rangnick. Il s’était ensuite blessé et avait rejoint le Portugal.

Depuis sa nomination, ten Hag a répété à plusieurs reprises qu’il comptait sur sa star cette saison. Manchester United confie aussi vouloir le garder. Malgré cela, les rumeurs d’un départ reviennent constamment et le nom de Cristiano Ronaldo a été cité dans plusieurs clubs (PSG, Bayern, Atlético, Sporting…) sans que cela ne se concrétise pour le moment.