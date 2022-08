Premier League: les joueurs ne mettront plus le genou à terre au début de chaque match

La Premier League a confirmé mercredi la décision des capitaines des équipes de première division de ne plus mettre le genou à terre avant chaque rencontre. Ce geste symbolique sera réservé à certaines dates afin d'insister sur la lutte contre le racisme à des moments précis de la saison 2022-2023.

A force de le faire avant chaque match de Premier League, le petit rituel semblait avoir perdu en puissance. Après plus deux ans à poser un genou à terre au coup d'envoi des rencontres pour soutenir le mouvement Black Lives Matter, les capitaines des vingt équipes engagées lors de la saison 2022-2023 ont annoncé mercredi qu'ils ne le feraient plus de manière automatique.

"Avant la nouvelle saison, les capitaines des clubs de Premier League ont réaffirmé leur engagement à lutter contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Les joueurs ont décidé d'utiliser des moments précis de la saison à venir pour mettre le genou à terre afin d'amplifier le message que le racisme n'a pas sa place dans le football ou la société, a indiqué la Ligue anglaise via un communiqué publié sur son site à deux jours de la reprise. La Premier League soutient la décision des joueurs et, aux côtés des clubs, utilisera ces opportunités pour élever les messages antiracistes dans le cadre du plan d'action No Room for Racism de la Ligue."

Sept dates sélectionnées pour combattre le racisme

A défaut de le faire lors de chaque journée de la saison, les capitaines sont parvenus à un accord avec la Premier League pour mettre en lumière la lutte contre le racisme lors de sept moments-clés de la saison. Les joueurs du championnat annglais mettront donc un genou à terre lors des premières et dernières journées de la campagne 2022-2023 ainsi que lors des matchs du Boxing Day (26 décembre), pour la reprise de la Premier League après la fin de la Coupe du monde au Qatar.

La Premier League a également prévu de lutter contre les discriminations lors deux journées de championnat en octobre et en mars à l'occasion de son programme "No Room for Racism". Enfin, les deux dernières affiches durant lesquelles les joueurs mettront le genou à terre seront les finales de League Cup et de FA Cup sur la pelouse de Wembley.

"Faire preuve de solidarité pour une cause commune"

Si certains supporters pourraient regretter ce qu'ils considèreraient comme un retour en arrière dans la lutte contre le racisme, les capitaines des vingt clubs de Premier League ont réaffirmé leur engagement contre toute forme de discrimnation dans le football.

"Nous avons décidé de sélectionner des moments significatifs pour nous mettre à genoux au cours de la saison afin de souligner notre unité contre toutes les formes de racisme et ce faisant, nous continuons à faire preuve de solidarité pour une cause commune, ont justifié les capitaines via des propos partagés par la Ligue anglaise. Nous restons résolument engagés à éradiquer les préjugés raciaux et à créer une société inclusive dans le respect et l'égalité des chances pour tous."