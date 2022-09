Danemark-France: Griezmann capitaine pour la première fois avec les Bleus

En l’absence d'Hugo Lloris et Raphaël Varane, Antoine Griezmann (31 ans) a été nommé capitaine de l’équipe de France pour affronter le Danemark en Ligue des nations ce dimanche soir à Copenhague. Il s'agit d'une première pour l’attaquant de l’Atlético de Madrid au coup d'envoi d'un match international.

Antoine Griezmann se souviendra de sa 110e sélection en équipe de France. Pour la première fois de sa carrière internationale, l’attaquant de 31 ans va porter le brassard de capitaine au coup d'envoi d'un match avec les Bleus ce dimanche face au Danemark lors de la 6e journée de Ligue des nations.

Hugo Lloris étant forfait et Raphaël Varane sur le banc, Didier Deschamps a confié le capitanat à son attaquant. Un honneur qui devrait faire le plus grand bien à un joueur en manque de temps de jeu en club.

>> Danemark-France en direct

Tout bon pour le moral avant la Coupe du monde

Car si Antoine Griezmann disputera à Copenhague son 63e match consécutif en sélection, un record chez les Bleus, il a des fourmis dans les jambes avec l’Atlético de Madrid.

En raison d’un désaccord contractuel (qui serait en phase d’être résolu) entre le Barça et les Colchoneros, le n°7 des Bleus n’a eu droit qu’à des bouts de match depuis la reprise. Avec ce premier brassard, le sixième joueur le plus capé de l’histoire des Bleus retrouve le sourire et un peu de confiance. Tout bon à deux mois de la Coupe du monde.