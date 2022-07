Aston Villa: retards, gâteaux, parking… les amendes fixées par Gerrard ont fuité

Une copie de toutes les règles de vie imposées par Steven Gerrard à Aston Villa a fuité ce mercredi. L’entraîneur anglais a notamment choisi de sanctionner financièrement les retards, les oublis de tongs ou de gâteau le jour de leur anniversaire.

Quand un entraîneur arrive dans un club, il entend souvent imposer sa patte sur le groupe. Aussi bien tactiquement que dans la vie de tous les jours. Arrivé en cours de saison à Aston Villa en novembre 2021, Steven Gerrard connaît actuellement sa première préparation estivale sur le banc du club de Premier League.

L’occasion pour l’ancien milieu emblématique de Liverpool d’instaurer de nouvelles règles avant de les voir fuiter cette semaine sur les réseaux sociaux. Pas moins de 18 éléments qui peuvent entraîner des amendes financières pour les joueurs d’effectif pro.

Des retards qui coûtent cher

Quatorzième de Premier League la saison passée, Aston Villa espère intégrer le top 10 et potentiellement se battre pour une place européenne en 2022-2023. Afin de maximiser les chances de son équipe en championnat, "Steevie G" a donc listé tous les éléments qui, selon lui, contribuent à la bonne entente du vestiaire au quotidien. Les coéquipiers de Boubacar Kamara et Bertrand Traoré risqueront ainsi une amende d’environ 600 euros (500£) pour un retard à l’entraînement et 120 euros (100£) lorsqu’ils oublieront de porter leur GPS servant à compiler les données pendant la séance collective.

Sans surprise, la sanction grimpe à plus de 1100 euros (1000£) pour les retards les jours de matchs. Et si l’addition n’était pas assez salée, les Villans risquent également de perdre plusieurs centaines par minutes de retard aux causeries ou aux rassemblements. A presque 240 euros la minute, il vaut mieux investir dans une montre pour ne pas manquer le début du discours de coach Gerrard.

Des amendes parfois surprenantes

Au-delà des amendes assez classiques pour une équipe de foot, la légende des Reds a aussi mis en place plusieurs normes surprenantes ou amusantes. Quand un membre du groupe pro débarquera à la douche sans ses tongs, cela lui coûtera encore un billet de 100 livres sterling (120€). Idem quand il se garera mal sur le parking.

Parmi les amendes les plus innovantes, les gourmands apprécieront les 60 euros (50£) à payer quand on n’apportera pas de gâteau le jour de son anniversaire. Mention spéciale aussi aux 240 euros qui viendront sanctionner les joueurs écopant d’un carton jaune pour contestation. Enfin, histoire que tout le groupe sortent vainqueur et peaufine sa belle entente, Steven Gerrard a prévu que chaque joueur expulsé pendant un match devait inviter ses coéquipiers au restaurant sous les quatre semaines.