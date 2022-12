Brentford-Tottenham: des chants anti-Kane après son penalty raté face à la France

Harry Kane a fait son retour en Premier League lors du match nul de Tottenham sur la pelouse de Brentord, ce lundi, à l’occasion du Boxing Day (2-2). Et l’avant-centre des Spurs, auteur d’un but, a été pris pour cible par le public du Gtech Community Stadium en raison de son penalty manqué face à la France durant la Coupe du monde 2022.

Entre défiance et moquerie. Harry Kane a été chahuté pour son retour à la compétition avec Tottenham. Un peu plus de deux semaines après l’élimination de l’Angleterre à la Coupe du monde 2022, l’avant-centre des Spurs a retrouvé la Premier League, ce lundi, lors d’un match nul à Brentford (2-2). Et certains supporters locaux lui ont réservé un accueil chambreur dans le Grand Londres, en lui rappelant son penalty manqué face à l’équipe de France, en quart de finale du Mondial au Qatar (2-1).

Après avoir trompé une première fois Hugo Lloris (son partenaire de club) au stade Al-Bayt d’Al-Khor, Harry Kane a envoyé sa deuxième tentative au-dessus. Un raté qui a empêché les Anglais d’égaliser dans les dernières minutes. De quoi entraîner outre-Manche une vague de critiques contre l’attaquant de 29 ans.

"Ivan Toney aurait marqué"

"Tu as laissé tomber ton pays. Ivan Toney (l’attaquant de Brentford, ndlr) aurait marqué", lui ont chanté ce lundi les fans des Bees. Une pique qui n’a pas empêché le n°10 de Tottenham de faire trembler les filets du Gtech Community Stadium. A la 65e, Harry Kane a repris de la tête un centre de Clément Lenglet pour remettre son équipe dans le sens de la marche, après une première mi-temps désastreuse. Pierre-Emile Hojbjerg s’est chargé d’égaliser dans la foulée.

Auteur de 13 buts en 16 matchs de Premier League cette saison, l’international aux 80 sélections a marqué à trois reprises lors de la Coupe du monde. De quoi devenir le co-meilleur buteur de l’histoire des Three Lions avec Wayne Rooney (en 40 matchs de moins).