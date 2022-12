Tottenham: Conte "pas inquiet" pour Kane après son penalty raté en Coupe du monde

Il y a une dizaine de jours, Harry Kane manquait un pénalty décisif contre la France en quart de finale du Mondial. Un tir au but qui aurait pu permettre à l'Angleterre d'égaliser et pourquoi pas filer en demi-finale de la Coupe du monde. La désillusion passée, son coach à Tottenham, Antonio Conte, ne s'inquiète pas pour son joueur.

Il y a treize jours, Harry Kane envoyait son penalty au-dessus de la transversale, alors que la France menait 2-1 face à l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde. Un moment difficile pour l'attaquant des Spurs qu'il laisse maintenant derrière lui. "Honnêtement, je ne m'inquiète pas pour lui. Je l'ai très bien vu ces deux jours avec nous", a déclaré Conte lors de sa conférence de presse d'avant-match.

"Bien sûr, au début, vous êtes triste, mais ensuite vous savez que vous devez passer à autre chose. Le football vous donne l'opportunité d'avoir d'autres chances d'en profiter", a relativisé Conte.

Kane a eu le mérite de prendre ses responsabilités

"Dans le football, vous pouvez avoir des moments excitants et vous pouvez aussi avoir un moment où vous êtes un peu déçu parce que vous avez raté un deuxième penalty. Le premier, il l'a marqué", rappelle le technicien italien. Harry Kane avait permis à l'Angleterre de recoller à 1-1, avant qu'Olivier Giroud ne marque le but décisif pour les Bleus.

"Quand j'étais joueur, je n'ai jamais raté un penalty parce que je n'ai pas tiré", a déclaré Conte, laissant entendre que seuls ceux qui tentent peuvent rater. D'autant qu'Harry Kane ne rate que très peu souvent. Sur 69 pénalties dans sa carrière, Harry Kane en a transformés 58 et ratés 11.

Tottenham se déplacera à Brentford lundi pour la reprise de la Premier League. Quatrièmes de Premier League, les Spurs font leur reprise chez le dixième du classement. Ils devront d'ailleurs se passer du Brésilien Richarlison, qui s'est blessé au Mondial et manquera encore entre trois et quatre semaines de compétition, comme Antonio Conte l'a annoncé ce vendredi. Concernant les mondialistes (Ivan Perisic, Hugo Lloris et Cristian Romero), seul le Croate sera disponible pour le match du Boxing Day.