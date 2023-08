Bristol Rovers, club de Joey Barton, sort un maillot jamais vu dans le foot

Bristol Rovers, club de 3e division anglaise, a annoncé la sortie de son maillot extérieur ce vendredi. Une tunique unique dans l'histoire du football puisqu'elle sera en braille lisible. Le club anglais a dû faire face à une rupture de stock au bout de trois heures. L'équipe dirigée par Joey Barton abordera sa nouvelle tenue ce samedi à Portsmouth.

Originalité et élégance. Bristol Rovers vient de dévoiler un maillot pour le moins surprenant. En effet, le maillot extérieur de l'équipe de 3e division anglaise sera en braille lisible, une première dans l'histoire. Le message en braille indique "le football nous rassemble tous".

Le club l'a annoncé via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo de lancement du kit, on peut y retrouver Gas Ian Holloway, ancien joueur et manager de Bristol, reprenant la devise inscrite sous le maillot. Ce maillot devrait être porté ce samedi à Fratton Park sur le terrain de Portsmouth par l'équipe dirigée par Joey Barton, ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Les Pirates avaient déjà fait parler d'eux en début d'année. Affecté par un cancer des os, Nick Anderton avait vu tous ses coéquipiers se raser la tête pour le soutenir.

Rupture de stock en un temps record

Rapidement, ce maillot a fait le buzz outre-Manche et la tenue (celle en version braille, à édition limitée) était, après 3h30, en rupture de stock sur le site officiel du club. Le club a ensuite publié un communiqué annonçant la commande supplémentaire de nouveaux maillots.

Bristol Rovers, qui a terminé 17e de 3e division anglaise l'an dernier, n'a jamais évolué en Premier League dans son histoire.