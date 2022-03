Chelsea: des militants pro-Ukraine ont tenté de monter à bord du yacht d’Abramovich en Turquie

Le navire de luxe de Roman Abramovich a connu une tentative d’abordage par des militants pro-Ukraine mardi soir dans le port de Bodrum en Turquie. Une manière de critiquer la position du propriétaire de Chelsea et ses relations avec le pouvoir russe.

Barbe-Noire n’a qu’à bien se tenir! Les pirates ukrainiens se lancent à l’assaut des mers… Enfin, pas tout à fait. Ce mardi après-midi, un groupe de jeunes activistes ukrainiens a tenté de monter à bord du yacht de luxe "My Solaris" de Roman Abramovich à Bodrum en Turquie.

Arrivés sur une petite embarcation, les militants se sont mis bord à bord en déployant un drapeau de l’Ukraine et des messages de soutien afin de bloquer l'accostage du bateau. En station depuis plusieurs jours et le début de l’invasion russe en Ukraine, le navire est devenu un symbole de la lutte contre les sympathisants du Kremlin.

Proche de Vladimir Poutine et ciblé par les sanctions économiques de l’Union Européenne et du gouvernement britannique, le propriétaire de Chelsea a d’abord voyagé en Turquie pour y amarrer son bateau géant avant de regagner la Russie en jet privé.

Fort heureusement pour l’oligarque, l’abordage et la tentative doccupation du yacht se sont rapidement terminés sans heurts supplémentaires après l’intervention de la police selon les éléments rapportés notamment par AS. My Solaris a ensuite tranquillement pu accoster dans le port de Bodrum.

>> Les conséquences de la guerre en Ukraine sur le sport

Chelsea bientôt vendu ?

Sanctionné par l’Union Européenne et par le gouvernement britannique, Roman Abramovich a été contraint de mettre en vente le club de Chelsea, actuel troisième de Premier League et tenant du titre de la Ligue des champions.

En raison de la position de leur dirigeant, les Blues restent dans le flou pour le reste de la saison et ne peuvent enregistrer des rentrées d’argent ou même vendre des places pour leurs matchs.

L’équipe londonienne va même devoir jouer son quart de finale de C1 dans un Stamford Bridge à huis clos à cause de l’implication de Roman Abramovich dans le conflit russo-ukrainien. Bonne nouvelle pour Chelsea, les repreneurs potentiels ne manquent pas et une vente estimée à près de 3,5 milliards d’euros pourrait rapidement être bouclée.

La Turquie pour abriter les biens d’Abramovich?

A l’inverse de l’Angleterre ou de l’Union Européenne, Roman Abramovich est toujours le bienvenu en Turquie. Le gouvernement local, pas opposé à Vladimir Poutine, lui a ainsi permis d’amarrer sans problème son yacht "My Solaris" à Bodrum.

Le richissime homme d’affaire russe pourrait bientôt en faire autant avec un autre bateau baptisé "Eclipse" qui se trouve actuellement dans une autre cité portuaire à Marmaris sur la Riviera turque. La Turquie lui a tellement réservé un bel accueil malgré la situation géopolitique que Roman Abramovich envisagerait d’y acheter le club de première division de Göztepe.