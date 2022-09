Chelsea: Aubameyang, Fofana, Sterling… Comment les Blues ont bouleversé leur équipe

Chelsea a été le club le plus dépensier sur le marché des transferts avec 280 millions d’euros dépensés. De quoi enregistrer huit arrivées et chambouler quasiment la moitié de son équipe type.

Un nouveau propriétaire et ça repart ? Le Chelsea de Todd Boehly a plus dépensé que n’importe qui, cet été sur le marché des transferts. La folie des grandeurs est de retour dans le sud-ouest de Londres et on se croirait transportés quelques années en arrière, à la grande époque de Roman Abramovitch, l’ancien patron des Blues. En un été, l’équipe de Thomas Tuchel s’est retrouvée remaniée quasiment de moitié.

183 millions pour une nouvelle défense

Ça s’est joué à quelques millions d’euros, mais finalement, Chelsea n’a pas établi le record du défenseur le plus cher de l’histoire du football en recrutant Wesley Fofana. Le Français n’a coûté "que" 80 millions d’euros, sept de moins que Harry Maguire. Un sacré pactole posé sur un joueur de 21 ans revenu en avril d’une grave blessure au péroné. Mais avant de signer l’ancien joueur de Saint-Etienne, les Blues ont aussi fait Marc Cucurella et Kalidou Koulibaly.

Avec les départs de Rudiger, Christensen et Marcos Alonso, cela fait trois défenseurs sur les cinq généralement alignés par Thomas Tuchel qui ont changé cet été. Fofana n’a pas encore joué avec son nouveau club, mais Cucurella et Koulibaly, eux, sont déjà installés comme titulaires. Il reste donc deux places pour trois candidats : Thiago Silva, Reece James et Cesar Azpilicueta, l’Espagnol ayant l’avantage de pouvoir jouer à la fois dans l’axe et sur le côté droit.

Aubameyang et Sterling remplacent Lukaku et Werner

En attaque aussi, Chelsea a remplacé numériquement ses départs. Mais cela s’est fait sur le gong. Si le recrutement de Raheem Sterling a été bouclé assez tôt dans l’été pour que l’Anglais dispute la préparation avec Chelsea et fasse déjà la différence en Premier League, celui de Pierre-Emerick Aubameyang aura été finalisé le dernier jour du mercato. Pourtant, Chelsea avait un besoin évident à son poste : en plus du Gabonais, les Blues n’ont qu’un seul avant-centre de métier, Armando Broja.

Si Thomas Tuchel a déjà montré qu’il pouvait jouer sans véritable n°9, avec Havertz, Pulisic ou même Mount en pointe, l’arrivée d’Aubameyang, que l’entraîneur allemand connaît bien et apprécie depuis leurs années communes à Dortmund, offre davantage de possibilités tactiques. "PEA", lui, fait son retour en Premier League sept mois après être parti de chez le rival, Arsenal.

Au milieu, des joueurs de rotation

La paire Kanté-Jorginho, dans l’entrejeu des Blues, a la préférence de Thomas Tuchel. C’est d’ailleurs pour ça qu’aucune grosse recrue n’est arrivée à ce poste. En revanche, les blessures à répétition qui touchent le Français depuis plusieurs saisons obligent le staff de Chelsea à anticiper. C’est le sens de la venue en prêt de Denis Zakaria, arrivé de la Juventus et qui devrait être utile très prochainement avec la blessure musculaire de Kanté.

Conor Gallagher, lui, n’est pas une véritable recrue puisqu’il appartenait déjà à Chelsea. Mais après une saison en prêt à Crystal Palace, il est revenu dans son club formateur pour disputer ses premiers matchs avec l’équipe première. Déjà titulaire à deux reprises en championnat, il est à la fois le futur et le présent, capable de gratter du temps de jeu dès cette saison. Histoire de peut-être chambouler le seul secteur qui ne l’a pas été lors du mercato.