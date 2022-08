Chelsea: Kanté absent "plusieurs semaines", blessé aux ischio-jambiers

Après être sorti blessé contre Tottenham le week-end dernier, N'Golo Kanté va manquer plusieurs semaines de compétition d'après son entraîneur, Thomas Tuchel.

Au moment de sortir en fin de rencontre contre Tottenham, le week-end dernier, N'Golo Kanté donnait l'impression d'être sérieusement touché, derrière la cuisse. La mauvaise nouvelle annoncée par Thomas Tuchel, vendredi après-midi en conférence de presse, n'a donc grand chose d'une surprise. N'Golo Kanté va être absent plusieurs semaines, touché aux ischio-jambiers.

"Ce n'est pas une bonne nouvelle, a euphémisé Thomas Tuchel avant la rencontre face à Leeds, dimanche après-midi. On est déçus et tristes parce que N'Golo était en super forme." Chelsea perd un de ses cadres au milieu de terrain, pour une durée pour le moment indéterminée.

Kanté enchaîne les pépins physiques

Pour le Français, les blessures s'accumulent ces derniers mois. Il avait quitté un rassemblement des Bleus au mois de juin pour des problèmes à un genou et avait déjà été blessé quelques semaines lors de la fin de saison avec Chelsea. Ce n'est pas la première fois non plus qu'il est touché aux ischio-jambies, une blessure qui devient réurrente pour lui.

Sa participation à la Coupe du monde, qui démarre dans trois mois, n'est pas du tout remise en question. Mais les blessures à répétition de Kanté, ajoutée à la longue indisponibilié de Paul Pogba, promettent de créer des maux de tête au staff de l'équipe de France. L'entrejeu tricolore pour aller chercher une troisième étoile dépendra peut-être des blessures des uns et des autres.