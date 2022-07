Chelsea: le tir au but complètement manqué de Gallagher, qui n'aurait pas dû tenter la panenka...

Chelsea s’est incliné aux tirs au but face à Charlotte (1-1, 5 tab 3) en match amical mercredi. Le milieu de terrain Conor Gallagher a complètement manqué une panenka sur la dernière tentative des Blues.

Après sa victoire face au Club America (2-1), Chelsea s’est incliné aux tirs au but contre Charlotte (1-1, 5 tab 3), mercredi pour son deuxième match de pré-saison. L’Américain Christian Pulisic a brillé dans son pays natal en ouvrant le score (30e) avant que la franchise de MLS n’égalise dans le temps additionnel par Daniel Armando Rios (90e+2).

Les deux équipes se sont donc départagées aux tirs au but et la séance a tourné en faveur de Charlotte, après une frappe manquée de Conor Gallagher (22 ans). Le milieu de terrain a tenté une panenka mais s’est complètement raté en tirant mollement dans l’axe. Le gardien mexicain Pablo Siniega n’avait pas bougé et s’est donc emparé facilement du ballon, avant d’afficher un grand sourire. L’échec du joueur anglais a aussi bien amusé le banc de Charlotte. Il a surtout donné l’avantage à l’équipe que les deux derniers tireurs n’ont pas gâché en concrétisant leurs tirs et offrant un succès de prestige.

Pas encore de match officiel avec les Blues

Formé à Chelsea, Conor Gallagher n’a encore jamais joué un match officiel avec l’équipe première. Il a enchainé les prêts à Charlton, West Bromwich Albion, Swansea et Crystal Palace où il évoluait la saison dernière. Il pourrait enfin avoir sa chance cette saison puisque Thomas Tuchel a laissé entendre qu’il pourrait compter sur lui. L’entraîneur allemand a notamment loué son bon match face au Club America.

"C'était un très bon début et un bon match pour lui, avait-il confié. Maintenant, c’est important qu'il s'habitue à nos principes du jeu, qu'il comprenne quand bouger et quand ne pas bouger, et son rythme de travail est exceptionnel. Il peut être un gros atout pour nous. Conor s'entraîne à un très haut niveau. Vous pouvez clairement voir que c'était la bonne décision de le laisser partir en prêt. Il a fait un grand pas dans son développement à Palace et est devenu un joueur anglais." Parmi les choses à améliorer, Gallagher peut cocher la case: tir au but.