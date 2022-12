Mercato: le défenseur de Monaco, Badiashile, sur les tablettes de Chelsea

Selon le média britannique The Athletic, Benoît Badiashile intéresse Chelsea, qui est à la recherche d'un défenseur central gauche. Le défenseur de l'AS Monaco pourrait rejoindre le club londonien contre 35 millions d'euros.

Un Français de plus en Premier League ? Selon le média anglais The Athletic, Chelsea serait très intéressé par la signature d'un nouveau défenseur central gauche et viserait particulièrement le Monégasque Benoit Badiashile.

>> Les infos mercato EN DIRECT

N'Dicka, Hincapie et Gvardiol également visés

Les Blues chercheraient à recruter à ce poste depuis le dernier mercato estival, et aurait même réussi à trouver un accord avec Josko Gvardiol du RB Leipzig sur les contours d'un contrat, mais ils n'ont pas été en mesure de trouver un accord de club à club sur l'indemnité de transfert.

L'intérêt pour l'international croate existerait toujours selon The Athletic, mais sa valeur croissante suite à ses très bonnes performances durant la Coupe du monde a obligé Chelsea à élargir ses recherches et à envisager d'autres options pour janvier ou l'été prochain.

Parmi celles-ci, le média britannique cite un autre Français: Evan N'Dicka, qui sera libre à l'expiration de son contrat avec l'Eintracht Francfort le 30 juin, et le défenseur équatorien du Bayer Leverkusen, Piero Hincapie.

Un transfert possible contre 35 millions d'euros

Aujourd'hui, Benoît Badiashile apparait comme la priorité à l'heure actuelle et Chelsea discuterait avec Monaco pour recruter l'international français. Bien qu'il n'y ait actuellement aucun accord entre l'équipe de Premier League et ses homologues de Ligue 1, de nombreuses sources estiment qu'il pourrait rejoindre le club dans les semaines à venir contre environ 35 millions d'euros.

Si Badiashile rejoint le club, les propriétaires continueraient à mettre l'accent sur l'intégration de jeunes joueurs. Chelsea a recruté Carney Chukwuemeka (18 ans), Wesley Fofana (21 ans), Marc Cucurella (24 ans) et Cesare Casadei (19 ans) cet été et a également signé Datro Fofana, 19 ans, en provenance du club norvégien de Molde.

L'arrivée de l'international français permettrait de renforcer une partie de l'équipe qui a souffert du départ d'Antonio Rüdiger et d'Andreas Christensen l'été dernier. Il rejoindrait Thiago Silva, Kalidou Koulibaly, Trevor Chalobah et Wesley Fofana pour se disputer les places de défenseurs centraux, Marc Cucurella et Reece James pouvant également y jouer dans une défense à trois.