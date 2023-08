Chelsea-Liverpool: Klopp réagit à la sortie de pleine de rage de Salah

Sorti à la 77e minute du choc de Premier League contre Chelsea, dimanche après-midi, Mohamed Salah s'est montré particulièrement frustré. Il voulait améliorer un de ses records. Son entraîneur Jürgen Klopp, après la rencontre, a justifié son choix.

Mohamed Salah voulait améliorer l'un de ses propres records, dimanche après-midi lors du choc de Premier League face à Chelsea. Buteur lors de la première journée de championnat lors des six dernières saisons, il souhaitait poursuivre la série. Sa passe décisive lumineuse pour Luis Diaz, en début de rencontre, n'était pas assez pour sa satisfaction personnelle.

Lorsqu'il est sorti à la 77e minute, l'Egyptien était donc particulièrement frustré et il l'a ostensiblement montré, évitant de saluer son entraîneur. En première période, il avait pensé marquer avant que son but soit refusé pour un hors-jeu infime. Il n'avait vraisemblablement pas digéré au moment de quitter la pelouse et de jeter ses straps d'énervement.

"Il a déjà 500 records. Je ne peux pas penser à ça durant la rencontre"

"On est là pour gagner des matchs. Mo est très, très important. Mais on doit prendre des décisions, a expliqué l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, après la rencontre qui s'est soldée par un match nul 1-1. On avait besoin de fraîcheur. Il a déjà 500 records. Je ne peux pas penser à ça durant le match."

Le coach allemand n'a toutefois pas blâmé son joueur. "Je peux comprendre parce que Mo aurait amélioré son record en cas de but. Mais c'était un match intense pour tout le monde. C'est tout ce que je peux dire, sa réaction était totalement ok." Jürgen Klopp est de toute façon habitué aux humeurs parfois changeantes de sa star.