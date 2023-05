Liverpool: Salah "dévasté" par la non-qualification en Ligue des champions

Avec la victoire de Manchester United face à Chelsea, Liverpool est désormais assuré de terminer en dehors du Top 4 et de manquer la prochaine Ligue des champions. Une nouvelle insupportable pour Mohamed Salah, qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux.

L'espoir de Liverpool était mince, il s'est définitivement envolé jeudi soir lorsque Manchester United a battu Chelsea à Old Trafford (4-1). Liverpool ne terminera pas parmi les quatre premiers de Premier League cette saison et ne disputera donc pas la Ligue des champions la saison prochaine, une première depuis 2016-17.

"Je suis totalement dévasté, a commenté sur les réseaux Mohamed Salah, qui n'avait pas encore signé à Liverpool la dernière fois que le club a manqué la qualification pour la plus grande compétition européenne. Il n'y a absolument aucune excuse pour ça. Nous avions tout ce dont nous avions besoin pour aller en Ligue des champions la saison prochaine et nous avons échoué."

"Se qualifier pour cette compétition est le strict minimum"

Pour l'Egyptien, vainqueur de la Ligue des champions avec les Reds en 2019 et finaliste en 2018 et 2022, disputer la C1 devrait être une évidence pour les Reds. "Nous sommes Liverpool et se qualifier pour cette compétition est le strict minimum, a-t-il expliqué. Je suis désolé mais il est trop tôt pour un message stimulant et optimiste. Nous vous avons laissé tomber et nous nous sommes laissés tomber."

Avec une série de sept victoires consécutives en championnat entre mi-avril et mi-mai, Liverpool a cru pouvoir revenir sur les quatre premières places et arracher son ticket sur le gong, grâce notamment à un Salah auteur de 19 buts et 1 passes décisives cette saison en championnat. Mais les Reds ont finalement payé leur mauvais début de saison et un retour aux affaires laborieux après la Coupe du monde. Après l'été, ils devront se contenter de la Ligue Europa.