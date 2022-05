Chelsea: Lukaku critique des déclarations de son propre agent

Après une sortie de son agent dans la presse italienne, Romelu Lukaku est sorti de ses gonds sur les réseaux sociaux, en expliquant que ces propos n'étaient pas les siens.

Romelu Lukaku sort des gonds. Après l'interview donnée par son agent Federico Pastorello dans les colonnes de La Repubblica, l'attaquant de Chelsea (29 ans) a publié un message sur les réseaux sociaux pour dénoncer cette sortie publique.

"En aucun cas je ne laisserai quelqu'un parler à ma place. J'ai gardé la bouche fermée et je me suis concentré pour servir l'équipe et terminer la saison de l'une des meilleures façons possibles. Donc si quelqu'un est en train d'essayer de dire quelque chose sur moi et sur le club... pas en mon nom", a écrit l'international belge sur Instagram.

Le message de Lukaku sur Instagram. © Iconsport

Meilleur buteur des Blues cette saison

Dans la presse italienne, Federico Pastorello a évoqué les rumeurs concernant un éventuel transfert de l'ancien joueur de l'Inter. "Sur Lukaku, il y a beaucoup de rumeurs pour rien. Il a le club et les supporters dans le cœur, mais nous ne pouvons pas parler d'une affaire hypothétique : Chelsea a scellé la vente du club, nous ne connaissons pas les nouveaux interlocuteurs, encore moins si nous pouvons faire l'hypothèse de discussions avec l'Inter ou Milan. Il faut attendre."

Sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2026, Lukaku traverse une saison difficile avec les champions d'Europe, malgré ses 15 réalisations toutes compétitions confondues qui ont font le meilleur buteur du club cette saison. Son interview accordée dans les médias italiens, où il clamait son amour pour l'Inter Milan, n'a pas arrangé la situation.

"Personne ne pouvait s'attendre à une telle situation. Je ne discute pas les choix techniques, mais il est évident qu'il y a eu un problème. Les chiffres sont malgré tout parlants : il est le meilleur buteur de l'équipe, malgré un temps de jeu réduit en comparaison à ses coéquipiers. Maintenant, il est concentré sur la lutte pour la Ligue des Champions (Chelsea est actuellement 3e de Premier League) et la finale de FA Cup. Ensuite, nous verrons", expliquait Federico Pastorello. Éléments de réponse dès samedi face à Liverpool ?