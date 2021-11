Chelsea-Manchester United: Ronaldo sur le banc pour le choc, un "choix tactique"

Crstiano Ronaldo a été mis sur le banc par Michael Carrick ce dimanche, pour le choc de Premier League entre Chelsea et Manchester United.

La surprise du chef. Cristiano Ronaldo a pris place sur le banc ce dimanche, pour le choc de la 13e journée de Premier League entre Chelsea et Manchester United. Buteur en Ligue des champions à Villarreal mardi (2-0), pour le match de la qualification des Red Devils pour les huitièmes, le Portugais a vu Michael Carrick lui préférer un trio Rashord-Fernandes-Sancho devant.

"Il a fallu faire des choix"

"Il y a eu des changements par rapport à cette semaine. Anthony Martial et Donny van de Beek sont sur le banc, et aussi Cristiano (Ronaldo). C'est juste un choix tactique, on a bien discuté avec Cristiano et il a été super là-dessus. Il a fallu faire des choix", a justifié l'entraîneur intérimaire sur Sky Sports avant le coup d'envoi.

Un choix fort de la part de l'ancien adjoint d'Ole Gunnar Solskjaer, qu'il remplace depuis son licenciement. L'ex-milieu de terrain vit sans doute son dernier match en tant que manager principal, Ralf Rangnick étant attendu très prochainement à Manchester (à condition que son permis de travail soit validé). Bien que sa venue n'ait pas encore été officialisée par le club mancunien.

"Je suis surpris de cette décision, c'est un grand joueur, a regretté Roy Keane à la télévision anglaise. Le manager dit qu'il a un plan... Ronaldo est revenu à Manchester United pour jouer ce genre de matchs. C'est un grand joueur pour les grandes occasions."