Chelsea: Rüdiger explique son départ en chargeant la direction

Dans une lettre ouverte postée sur The Players' Tribune, Antonio Rüdiger, défenseur central de Chelsea, a fait ses adieux au club londonien, en racontant son arrivée, et surtout son départ. L'international allemand quittera les Blues libre, et pointe le manque d'intérêt de la part du board de Chelsea pour sa prolongation.

Antonio Rüdiger a fait part de ses états d'âme dans une longue lettre ouverte destinée aux fans de Chelsea postée sur The Players' Tribune. Il y détaille comment il a découvert N'Golo Kanté à son arrivée, les liens forts qui l'unissent avec certains du vestiaire, la victoire en Ligue des champions face à City, mais aussi le passage à vide lorsque Lampard était sur le banc et son départ libre à l'issue de la saison.

"Nous ne sommes pas des robots, vous savez ?"

Le défenseur central, rappellant que son départ se fait alors que la vente de Chelsea n'est toujours pas solutionnée et qu'il n'avait aucune certitude concernant une prolongation, déplore tout de même le manque de considération de la part du club. "Malheureusement, les négociations de mon contrat avaient déjà commencé à devenir difficiles l'automne dernier, se souvient-il. Les affaires sont les affaires, mais lorsque vous n'avez aucune nouvelle du club d'août à janvier, la situation se complique. Après la première offre, il y a eu une longue période de silence. Nous ne sommes pas des robots, vous savez ? On ne peut pas attendre des mois avec autant d'incertitude sur son avenir."

"Évidemment, personne n'a vu venir les sanctions, mais au final, d'autres grands clubs se sont montrés intéressés, et j'ai dû prendre une décision, justifie Antonio Rüdiger, qui pourrait prendre la direction du Real Madrid à l'été. Je vais en rester là, car en dehors des affaires, je n'ai rien à dire de mal sur ce club."

"C'était la période la plus difficile de ma carrière"

L'international allemand est aussi revenu sur la saison passée, où il avait été mis au placard par Franck Lampard en début d'exercice, avant de finalement être titulaire lors de la finale de Ligue des champions lorsque Thomas Tuchel débarque sur le banc de touche des Blues. "Évidemment, c'était une saison folle pour moi. Je déteste dire "folle", mais quel autre mot pourrais-je utiliser ? Même pas six mois avant cette finale, j'étais au sol", se rappelle-t-il.

"À l'époque, j'avais été écarté de l'équipe, et je n'arrivais même pas à savoir pourquoi. Nous avons eu une réunion un jour, et le manager m'a dit que nous avions une grande équipe, et qu'il en préférait d'autres à moi. Boom - c'était fini. Après cela, il y a eu beaucoup de rumeurs. Je recevais beaucoup d'insultes sur les médias sociaux. C'était la période la plus difficile de ma carrière, et je suis resté silencieux parce que je ne voulais pas causer de problèmes au club."

"Quand Tuchel est arrivé comme manager, c'était une nouvelle vie pour moi"

Après cette période, il raconte comment la nomination de Thomas Tuchel a changé sa vie : "Quand Tuchel est arrivé comme manager et m'a donné une chance, c'était une nouvelle vie pour moi. En fait, il a tout de suite fait quelque chose dont je pense que beaucoup de managers pourraient s'inspirer. Cela n'avait rien à voir avec la tactique. Il est juste venu me voir et m'a dit : "Toni, parle-moi de toi"."

Rüdiger raconte que son agressivité et sa faim viennent de son enfance à Berlin-Neukölln : "Je jouais si fort sur les terrains en béton que tous les enfants plus âgés ont commencé à m'appeler "Rambo"." "Lorsque Tuchel m'a donné une chance, j'étais tellement motivé que je n'allais jamais retourner sur le banc, écrit-il. J'avais pris la décision de me donner à 200% pour ce club, pour cet écusson - malgré tout ce qui a été dit sur moi. Pour moi, après tout ce que j'ai enduré, la Ligue des champions n'était que la cerise sur le gâteau."