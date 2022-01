Chelsea: "S'entraîner et ne pas donner d'interviews", Tuchel insiste sur Lukaku

Après les différentes déclarations de Romelu Lukaku, Thomas Tuchel a tenu à donner quelques conseils à son attaquant, afin qu'il puisse s'inscrire sur la durée dans le XI de Chelsea : "S'entraîner, bien manger, s'entraîner et ne pas donner d'interviews".

"Dormir, s'entraîner et ne pas donner d'interviews." Thomas Tuchel a réagit de façon cinglante aux récentes déclarations de Romelu Lukaku. L'entraîneur des Blues a été interrogé sur la façon dont Chelsea peut tirer le meilleur de Lukaku, après que l'attaquant a tenu à dire qu'il était "multidimensionnel" dans une autre interview avec ESPN Brasil après la victoire 3-1 contre Aston Villa le lendemain de Noël.

Ce a quoi Thomas Tuchel a répondu vendredi en conférence de presse: "S'entraîner, s'entraîner, jouer. S'entraîner, jouer, s'entraîner, dormir, bien manger, s'entraîner, jouer, dormir, bien manger, boire beaucoup d'eau, dormir, s'entraîner et ne pas donner d'interviews."

L'entraîneur allemand dénonce le flou lié au contexte des différentes déclarations récemment ressorti dans la presse: "C'est exactement le problème que nous rencontrons, parce que vous avez une citation d'un autre match dans une autre direction et il dit qu'il a eu une discussion avec moi, puis la suggestion arrive et il semble que la discussion portait sur le fait qu'il n'était pas content de la façon dont nous l'utilisions."

En effet, l'interview quelque peu maladroite de Romelu Lukaku avec Sky Italia donnée il y a trois semaines, a été publiée jeudi, alors que Chelsea traverse une mauvaise série. Dans un premier temps, il avait semblé que l'attaquant belge s'en prenait à son entraîneur et à sa tactique, l'attaquant ayant déclaré qu'il n'était "pas heureux" de la situation.

"Il ne se passe absolument rien"

Il y a trois semaines, Romelu Lukaku reprenait doucement du service après avoir passé près de deux mois sur la touche en raison d'une blessure à la cheville. Le Belge a ensuite contracté le Covid-19 et a été absent pendant dix jours supplémentaires, mais il a marqué deux fois lors de ses deux derniers matches depuis son retour dans le groupe.

Un contexte que Thomas Tuchel estime suffisamment favorable à son attaquant. Il ne comprend pas les questions des journalistes à ce sujet: "Nous discutons maintenant comme s'il était sur le banc. Nous l'avons mis sur le banc parce que d'autres joueurs convenaient mieux à notre style de jeu. Romelu a joué quand il est arrivé, puis il s'est blessé, puis il a attrapé Covid et quand il est revenu de Covid, il a joué sans entraînement à Aston Villa et sans entraînement ici, c'est pourquoi je suis surpris et je n'entre pas dans ces discussions en disant 'oh, il se passe quelque chose' parce qu'il ne se passe absolument rien."

Il ajoute: "C'est pourquoi je n'ai pas besoin de comprendre pourquoi il a fait ça. Cela n'arrange pas les choses, mais c'est ma situation. Et je n'entrerai pas maintenant dans la recherche de raisons pour comprendre l'interview, je ne le veux pas parce que je n'ai pas à le faire et je n'ai pas de raison."