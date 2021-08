Chelsea: Tuchel a demandé aux dirigeants s’ils étaient sûrs de vouloir virer Lampard

Arrivé à Chelsea en janvier dernier, en remplacement de Frank Lampard, Thomas Tuchel a demandé à ses nouveaux dirigeants s’ils étaient certains de vouloir limoger son prédécesseur, légende du club.

Arrivé précipitamment sur le banc de Chelsea en janvier, un mois après son licenciement au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a été surpris de se voir proposer le banc des Blues. Son arrivée était en effet synonyme de limogeage de Frank Lampard, légende du club en tant que joueur et à sa tête depuis 2019. Ce qui a même valu à l’Allemand de demander aux dirigeants s’ils étaient "sûrs" de leur décision.

"J’ai dit aux dirigeants: "Vous êtes sûrs de vouloir faire ça ? Parce qu’ils ne vont pas vous aimer (les supporters, ndlr). Peut-être qu’il mérite plus de temps." Parce que moi, quand je pense à Chelsea, je pense à Frank Lampard, John Terry, Petr Cech et Didier Drogba…", a révélé Tuchel lors d’une interview à Sky Sports ce dimanche. "J’ai tout de suite pensé à lui, parce qu’il représente tout ce qu’est Chelsea : beaucoup de travail, un joueur agressif, un grand leader et en même temps un gars normal, très altruiste sur le terrain. Une vraie légende."

"Le choix était plus ou moins déjà pris"

Si Lampard appréciera le compliment, Tuchel n’a pas eu d’impact sur son avenir. L’Anglais a été licencié le 25 janvier et l’arrivée de son successeur a été officialisée le lendemain. "J’ai clairement compris que le choix était plus ou moins déjà pris et que c’était à prendre ou à laisser, a expliqué l’Allemand. Puis j’ai espéré qu’on me donnerait ma chance, parce que quand on arrive dans un club, tout le monde n’est pas ravi. Mais j’ai dit très tôt: "écoutez les gars, je ne l’ai pas poussé dehors, je suis juste là pour continuer à ma manière"."

Avec du recul, le choix est dur à critiquer. Six mois après son arrivée, Tuchel remportait la Ligue des Champions contre Manchester City. "On a mis la barre haute, a reconnu le coach. Ça a créé des attentes, des demandes et j’espère que ça ne nous affectera pas trop." Le club londonien est en effet l’un des favoris de la nouvelle saison de Premier League. Il se prépare actuellement pour son premier choc: le derby face à Arsenal (dimanche, 16h, sur RMC Sport).