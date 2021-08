Chelsea: Tuchel pas rassurant pour Kanté, blessé avant l'équipe de France

Sorti à la mi-temps de la rencontre face à Liverpoolsamedi, N'Golo Kanté souffre de la cheville, qui avait déjà été touchée il y a quelques semaines. Reste à savoir si le milieu de Chelsea pourra rejoindre les Bleus à Clairefontaine ce lundi.

Didier Deschamps a dû grimacer en apprenant la nouvelle. Sorti à la mi-temps du match entre Chelsea et Liverpool ce samedi à Anfield (1-1), N'Golo Kanté souffre de la cheville gauche. Alors qu'il revenait sur Sadio Mané, le Sénégalais a changé de direction, le poids de Mané se retrouvant sur la jambe gauche de l'international français. Grimaçant, le numéro 7 des Blues a repris sa place jusqu'à la pause, avant d'être remplacé par le Croate Mateo Kovacic dès le retour des vestiaires. "Il est blessé. Il a raté le match d'Arsenal à cause d'une douleur à la cheville et d'une inflammation, mais ce n'était évidemment rien de grave car il était de retour à l'entraînement et il a commencé (face à Liverpool)", a expliqué Thomas Tuchel après la rencontre.

Des examens à venir

Ce choc avec Sadio Mané a donc fragilisé un peu plus la cheville de Kanté. "Un joueur adverse est tombé sur sa cheville, l'a encore tordue, et lui a fait ressentir une douleur similaire à celle ressentie avant le match à Arsenal. Il n'avait pas la force pour accélérer et nous avons dû le faire sortir", a ajouté Tuchel. Le milieu de Chelsea va passer des examens médicaux ce dimanche afin de déterminer s'il pourra être présent ou non à Clairefontaine avec les Bleus.

Les 23 Bleus convoqués doivent se réunir ce lundi au château, dans le but de préparer les trois matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les hommes de Didier Deschamps doivent affronter la Bosnie mercredi à Strasbourg, avant de se déplacer en Ukraine le 4 et de recevoir la Finlande le 7 à Lyon. Après les trois premiers matchs, les Bleus sont en tête de leur groupe (sept points), quatre unités devant l'Ukraine et cinq devant la Finlande.