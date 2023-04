Chelsea: un but marqué, aucun succès… le bilan catastrophique de Lampard depuis son retour

Frank Lampard réalise un début d’intérim cauchemardesque pour son retour à la tête de Chelsea. En près d’un mois, son équipe n’a pas remporté le moindre match. Les Blues, à nouveau battus mercredi contre Brentford en championnat (0-2), enchaînent les prestations insipides. En ne marquant quasiment jamais.

La fin de saison va être longue à Chelsea. Et à ce rythme-là, elle ressemble même à un vrai supplice. Depuis le retour de Frank Lampard sur le banc, au début du mois, les Blues semblent complétement éteints. Malgré un effectif de stars et des dépenses pharaoniques lors des deux derniers mercatos (près de 600 millions d’euros), le club londonien affiche un visage horrible à l’heure du sprint final.

Fébriles, maladroits et démotivés, les Blues enchaînent les sorties indignes. Lampard, qui a déjà entraîné son équipe de cœur entre juillet 2019 et janvier 2021, apparaît totalement démuni face à cette situation. Depuis qu’il a été nommé entraîneur intérimaire jusqu’à l’été prochain, après l’éviction de Graham Potter et le court remplacement de Bruno Saltor, l’ancienne idole de Stamford Bridge assiste au naufrage de ses troupes. Sans parvenir à les secouer.

Une situation gênante après les énormes dépenses du mercato

En cinq matchs sous sa direction, Chelsea a perdu cinq fois (dont trois à domicile), malgré plusieurs changements de système. En inscrivant qu’un seul but. Les coéquipiers d’Enzo Fernandez ont à nouveau chuté mardi en championnat contre Brentford (0-2), après avoir été battus face à Britghton (1-2) et à Wolverhampton (1-0). Ils ont aussi été surclassés par le Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions (0-2, 2-0). Une situation gênante pour Todd Boehly, le patron américain de Chelsea, qui a massivement investi ces derniers mois.

Le club londonien est actuellement 11e place de Premier League, à 36 points du leader Arsenal et 20 points de Manchester United, 4e, qui occupe la dernière place qualificative pour la prochaine Ligue des champions (avec deux matchs en moins). En attendant l'arrivée annoncée de Mauricio Pochettino en fin de saison, il n’y a plus rien à espérer de cette équipe, si ce n’est un sursaut d’orgueil et l’envie de ne pas se faire humilier davantage. Les partenaires de Raheem Sterling ont rendez-vous mardi à l’Emirates Stadium pour défier Arsenal, qui est à la lutte pour le titre avec Manchester City (21h). Pas vraiment le meilleur endroit pour se relancer. A moins que…