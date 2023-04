Chelsea-Real: Lampard dans l’histoire des Blues avec ses quatre défaites d’entrée

Frank Lampard est devenu le premier entraîneur de l’histoire de Chelsea à perdre les quatre premiers matchs suivant sa prise de fonction, mardi lors du revers contre le Real Madrid (0-2) en quart de finale retour de la Ligue des champions.

La deuxième aventure de Frank Lampard sur le banc de Chelsea vire au cauchemar. L’Anglais est devenu le premier entraîneur de l’histoire du club (en 118 ans) à perdre ses quatre premiers matchs suivant sa nomination. Les Blues se sont inclinés face au Real Madrid (0-2) mardi en quart de finale retour de la Ligue des champions. Un revers qui suit ceux à Wolverhampton (1-0), à Madrid en quart de finale aller (2-0) et face à Brighton (1-2) le week-end dernier.

Chelsea s'active pour lui trouver un successeur

Après un premier passage sur le banc entre 2019 et 2021, Lampard a été nommé comme intérimaire jusqu’à la fin de la saison le 6 avril dernier après l’éviction de Graham Potter, qui avait lui-même remplacé Thomas Tuchel en septembre dernier. Mais l’ancien milieu de terrain du club (2001-2014) peine à trouver la bonne formule avec une équipe en perdition cette saison avec une 11e place en Premier League et des éliminations dans toutes les autres compétitions.

Les Blues sont très mal embarqués pour décrocher une qualification européenne en fin de saison puisqu’ils comptent dix points de retard sur la 7e place, qualificative pour la Conference League. Samedi dernier après la défaite contre Brighton, le propriétaire Todd Boehly est descendu dans le vestiaire pour mettre un coup de pression à son effectif, qu’il a fait gonfler à coups de millions sans aucun effet.

Un interventionnisme qui n’a pas choqué Lampard. "Je suis à l’aise avec ça, a-t-il confié avec la réception du Real. Il y avait des critiques contre notre ancien propriétaire (le Russe Roman Abramovitch, ndlr) qui ne venait pas aux matchs et n’était pas souvent là mais ce n’était pas toujours vrai. Quand un propriétaire est vraiment investi et intéressé par son équipe, il peut l’aider à s’améliorer. Quand j’étais joueur, je me souviens de moments où le propriétaire est entré dans le vestiaire et je me souviens d’avoir été heureux qu’il soit là, qu’il me salue, qu’il m’écoute. Donc, ce n’est pas une mauvaise chose. Je n’ai vraiment pas de problème avec ça. J’ai dit les choses que j’avais à dire après le match et si un propriétaire veut venir, être positif et parler aux joueurs, il peut le faire. Ça montre sa passion." La deuxième expérience de Lampard ne se prolongera pas au-delà de l’été puisque Chelsea s’active toujours pour lui trouver un successeur de renom.