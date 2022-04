Chelsea: un candidat en moins pour le rachat du club

Le bal des prétendants au rachat de Chelsea se précise. Le consortium mené par la famille Ricketts, propriétaire des Cubs de Chicago (baseball), a annoncé ce vendredi qu’il jetait l’éponge. Il était l'un des quatre candidats encore en lice.

Ils ne sont plus que trois dans la danse. Sur la ligne de départ pour racheter le puissant club anglais de Chelsea, lâché par son propriétaire russe Roman Abramovich, la famille Ricketts a officialisé sa volonté de se retirer de la course au rachat du champion d’Europe en titre.

Dans un communiqué publié ce vendredi, la famille de Tom et Laura Ricketts, propriétaires de la franchise américaine de baseball des Cubs de Chicago, qui s’était associée à Ken Griffin, un multimilliardaire américain spécialisé dans les fonds d’investissement, et à Dan Gilbert, propriétaire de la franchise de basket des Cleveland Cavaliers, a annoncé qu’elle ne soumettrait pas d’offre finale, faute d’accord de tous les membres du consortium sur la composition de celle-ci.

"Certaines questions ne pouvaient être abordées étant donné la dynamique inhabituelle"

"Le groupe Ricketts-Griffin-Gilbert a décidé, après mûre réflexion, de ne pas soumettre d'offre finale pour le Chelsea FC, peut-on lire dans le communiqué de la famille Ricketts. Dans le processus de finalisation de la proposition, il est devenu de plus en plus clair que certaines questions ne pouvaient être abordées étant donné la dynamique inhabituelle autour du processus de vente", sans donner d’avantages de précisions.

La candidature du consortium mené par la famille Ricketts avait été fraîchement accueillie par les supporters des Blues, dont plusieurs centaines avaient manifesté autour de Stamford Bridge pour dénoncer des courriels aux relents islamophobes rédigés entre 2009 et 2013 par le patriarche de la famille, Joe (80 ans). Cette défiance n’a cependant joué aucun rôle dans le retrait de l’offre des Ricketts, assure l’agence de presse PA.

Trois candidats pour 3 milliards d’euros espérés

Depuis l’annonce de la mise en vente le 2 mars par Roman Abramovich, contraint de céder sa place en raison de ses liens supposés avec Vladimir Poutine et des sanctions prises à son encontre par le gouvernement britannique, plusieurs repreneurs potentiels se sont manifestés. Les offres finales devaient être soumises jeudi à la banque d’investissement new-yorkaise Raine, mandatée par Abramovich. Pour rappel, la direction espère une vente rapide aux alentours de 2,5 milliards de livres sterling (3 milliards d’euros).

Le retrait des Ricketts laisse désormais trois derniers candidats encore en course : Todd Boehly, copropriétaire de la franchise américaine de baseball des LA Dodgers et de basket Los Angeles Lakers – soutenu par un apport du milliardaire suisse Hansjorg Wyss et de l’entrepreneur britannique Jonathan Goldstein –, Sir Martin Broughton, ancien président de Liverpool – adossé au consortium Harris Blizter Sports & Entertainment, propriétaire de la franchise américaine de basket des Philadelphia Sixers et copropriétaire de l’équipe anglaise de foot Crystal Palace – et Steve Pagliuca, qui a des parts dans la franchise américaine de basket des Boston Celtics et de l’équipe italienne de foot l’Atalanta Bergame.