City-United: "Choquant", "embarrassant"… Les Red Devils se font démonter par les anciens du club après la gifle

Manchester United s’est fait corriger par Manchester City, ce dimanche à l’Etihad Stadium, lors de la 9e journée de Premier League (6-3). Une claque monumentale pour les joueurs d’Erik ten Hag, sévèrement critiqués par les anciens Red Devils.

Rouge de honte. Manchester United s’est fait atomiser par son voisin de Manchester City, ce dimanche, lors de la 9e journée de Premier League (6-3). Sur la pelouse de l’Etihad, les joueurs d’Erik ten Hag ont sombré face à la puissance d’Erling Haaland, auteur d’un triplé et deux passes décisives pour Phil Foden, lui aussi étincelant et triplement buteur. De quoi déprimer les anciens Red Devils, qui ont sévèrement critiqué leurs successeurs après ce derby humiliant.

"Je n’arrive pas à croire ce que j’ai vu, a commenté l’ex-milieu de terrain Roy Keane sur Sky Sports. Je suis choqué de constater à quel point United a été mauvais. Quand vous donnez à Manchester City autant de temps et d’espace, avec leurs qualités, c’est beaucoup trop facile. Chaque fois qu’ils attaquaient, ils semblaient pouvoir marquer. Regarder City, c’est un plaisir, c’est l’une des meilleures équipes que je n’ai jamais vues. Mais pour United, c’est un énorme revers. Il n’y a rien à retirer de ce match..."

Le taulier irlandais, qui a évolué à Old Trafford entre 1993 et 2006, a déploré un "manque de conviction" de la part des coéquipiers de Raphaël Varane, sorti sur blessure. "Les joueurs devraient être gênés par leur performance. Être menés 4-0 à la mi-temps dans un derby, c’est extrêmement embarrassant. United était désespéré, surtout au milieu de terrain et en défense", a taclé Keane.

Eriksen au marquage d’Haaland

Même constat pour Gary Neville, toujours sur Sky Sports. L’ancien défenseur, qui n’a connu que Manchester United durant sa carrière professionnelle (1994-2011), a pointé le manque de sérénité des hommes de Ten Hag: "Ils ont été trop nerveux, ils n’ont pas du tout géré ce derby, a-t-il observé. J’attendais tellement plus de United… Il n’y avait aucun calme. Ils étaient anxieux et nerveux avec le ballon."

L’ex-international anglais s’est notamment agacé d’avoir vu Christian Eriksen (1,82m) à la lutte avec Erling Haaland (1,95m) lors de son deuxième but, sur un corner de Kevin De Bruyne: "Je ne comprends pas pourquoi Eriksen est au marquage à ce moment-là et pourquoi les autres sont immobiles", s'est-il énervé.