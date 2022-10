City-United: Varane sort sur blessure, encore une mauvaise nouvelle pour les Bleus

Titularisé par Erk Ten Hag pour le choc entre les deux Manchester, Raphaël Varane a été contraint de sortir avant la pause. Le défenseur des Red Devils était en délicatesse avec sa cheville. Peut-être un nouveau coup dur en perspective pour l’Equipe de France, alors que la Coupe du monde approche.

Peut-être un énorme coup dur à venir à la fois pour Manchester United et l’équipe de France. Titularisé lors du choc contre Manchester City, Raphaël Varane n’a pas été en mesure de poursuivre la rencontre, et a été contraint de céder sa place avant la pause.

Touché à la cheville, le Français est resté un moment au sol. Après s’être relevé, il a tenté de reprendre la rencontre, mais totalement en retard sur le troisième but inscrit par Erling Haaland, l’ancien madrilène est finalement sorti, remplacé par Victor Lindelof. Une blessure inquiétante pour celui qui a connu plusieurs pépins physiques depuis son arrivée en Angleterre à l’été 2021. Mais les Anglais sont loin d’être les seuls à s’inquiéter dans cette histoire.

Un casse-tête à venir pour Deschamps ?

En attendant d’en savoir plus sur la gravité de la blessure, le sélectionneur Didier Deschamps doit surveiller attentivement la situation de Varane. Pour cause, ce dernier est un taulier de la défense d’une équipe d France décimée par les blessures ces dernières semaines. Notamment lors du dernier rassemblement avec les forfaits de Pogba, Kamara, Kanté et Kimpembe pour ne citer qu’eux.

De plus, la Coupe du monde au Qatar approche (début le 20 novembre) et un forfait de Varane serait un gros coup dur pour les Bleus qui serait dépossédé d’un de ses meilleurs joueurs. Les examens médicaux du Français seront scrutés à la loupe par les Mancuniens et les Français.