"Cristiano, la quête d'une vie" (Transversales): l'acharnement fou de Ronaldo à l'entraînement

RMC Sport 1 proposera vendredi (à 21h) un nouveau numéro de Transversales, qui reviendra sur la carrière de Cristiano Ronaldo. Dans le documentaire "Cristiano, la quête d'une vie", Edwin van der Sar et René Meulensteen, l'ancien adjoint de Sir Alex Ferguson, reviennent sur la détermination et les progrès devant le but du Portugais lors de son premier passage à Manchester United.

Ce vendredi 29 avril à 21 heures, RMC Sport 1 proposera un nouveau numéro de l'émission Transversales, consacré cette fois à Cristiano Ronaldo. Ce sera l'occasion d'en savoir plus sur l'attaquant portugais de 37 ans, toujours au plus haut niveau avec Manchester United cette saison.

Dans le documentaire "Cristiano, la quête d’une vie", le gardien néerlandais Edwin van der Sar intervient pour aborder notamment la détermination absolue de Cristiano Ronaldo. "Un jour, après l'entraînement, il m'a proposé une session de coups francs. Je lui ai dit: 'C'est bon, ça fait 1h30 qu'on s'entraîne. Demande au deuxième ou au troisième gardien, narre l'homme qui a joué 167 matchs avec Ronaldo sous le maillot des Red Devils. Cristiano, je suis fatigué, j'ai 37 ans... 'Non, mais je veux marquer contre le meilleur!' C'était difficile avec le ballon flottant et les trajectoires changeantes... J'ai dit: 'Et ma confiance à moi alors?'"

Cristiano Ronaldo était arrivé à Manchester United en 2003 et il était parti en 2009 en direction du Real Madrid. "CR7" n'aura pas tardé à se montrer comme un joueur majeur du côté des Red Devils, devenu au fil du temps une machine à marquer.

L'anecdote de l'homme qui a transformé Ronaldo en machine à buts

Entraîneur adjoint du côté d'Old Trafford entre 2006 et 2013, René Meulensteen a "eu le privilège de travailler avec Cristiano Ronaldo". "Je me souviens très bien de notre première séance d'entraînement. Je lui ai montré un clip de 3 minutes avec les plus grands buteurs passés par Manchester United. Il m'a dit: '99% des buts sont marqués dans la surface'. J'ai ajouté: 'La plupart en une ou deux touches de balle'. Il a dit: 'C'est exactement ce que je veux'. Ok. C'est exactement ce qu'on va travailler", raconte l'ancien adjoint de Sir Alex Ferguson.

Dans ce Transversales, René Meulensteen explique précisément comment il a transformé Cristiano Ronaldo: "La première chose à savoir sur le but, c'est la finition. Je lui ai expliqué les différentes zones devant le but. Ici, en zone 1, tu es face au but. Le gardien sera au milieu de sa cage. La plus grande chance de marquer est ici, commente celui qui a sans douté changé la carrière du Portugais. Mais j'ai poursuivi l'analyse sur d'autres zones. Ici la zone gauche numéro 2. Beaucoup de buts sont marqués ici. Le but ne bouge jamais, contrairement au gardien. Donc si Cristiano frappe d'ici, il doit avoir différentes options. S'il a un adversaire face à lui, il doit réaliser que c'est mieux d'aller à l'intérieur dans la zone 1, où il a plus de chances de marquer. A l'extérieur, il limite ses chances."