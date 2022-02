Cristiano Ronaldo n'a pas été interpellé malgré un mandat d'arrêt contre lui dans l'affaire de viol

Le procureur de Las Vegas aurait décidé de classer sans suite l’enquête pour agression sexuelle contre Cristiano Ronaldo (remontant à 2019) alors que la police estimait avoir suffisamment d’éléments pour arrêter et poursuivre l’attaquant portugais.

Un procureur au secours de Cristiano Ronaldo? Selon des documents consultés par The Sun, un mandat d’arrêt avait été signé - en 2019 - contre l’attaquant portugais visé par des accusations de viol, pour des faits remontant à 2009 dans une chambre d’hôtel de Las Vegas. Les enquêteurs estimaient en effet avoir recueilli suffisamment de charges pour poursuivre la star portugaise. Mais le procureur du comté de Clark, Steve Wolfson, s’y est finalement opposé pour des raisons non communiquées.

Une décision sans justification, selon l'avocat de la plaignante

Le tabloïd anglais s’est ainsi procuré une plainte de Leslie Mark Stovall, avocat de la plaignante Kathryn Mayorga, déposée le 21 septembre dernier pour contester ce classement sans suite. "Lorsque ce mandat d'arrêt a été soumis au bureau du procureur de district, M. Wolfson a refusé de poursuivre, indique l’avocat. Il ne dit pas pourquoi il a décidé de refuser pour quoi que ce soit - tout argument n'est que spéculation. C'était dans le délai de prescription. La police pensait qu'elle avait une affaire à poursuivre pour un chef d'accusation d'agression sexuelle et le procureur a décidé de ne pas le faire."

En juillet 2019, après avoir examiné l'enquête policière, M. Wolfson avait indiqué qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour relancer des poursuites. "Sur la base d'un examen des informations présentées à ce moment, les allégations d'agression sexuelle contre Cristiano Ronaldo ne peuvent être prouvées au-delà de tout doute raisonnable. Par conséquent, aucune accusation ne sera émise."

Une affaire civile toujours en cours

Le joueur de Manchester United a toujours nié avoir abusé de Kathryn Mayorga au Palms Hotel and Casino le 12 juin 2009. L’affaire a été portée au civil et Ronaldo avait versé en 2009 un paiement "silencieux" de 330.000 euros à son accusatrice qui réclame désormais 66 millions d’euros supplémentaires de dommages et intérêts.

Malgré l'abandon de l'enquête policière, l'affaire civile est toujours en cours. L'équipe juridique de Ronaldo a toujours affirmé que la police avait enquêté sur le viol présumé à deux reprises en 2009 et 2018 - et a conclu qu'il n'y avait aucun cas à répondre. Ronaldo maintient, lui, avoir eu des relations sexuelles consenties avec Mayorga. Les représentants de Ronaldo ont refusé de commenter.