FA Cup: un penalty raté de Ronaldo, un but non valable... sale soirée pour Manchester United

Largement dominateur, Manchester United a été battu par Middlesbrough lors du quatrième tour de la Cup (1-1, 8-7 TAB). Pour son retour, Paul Pogba a été très actif dans le milieu mancunien mais n'a pu empêcher la défaite de son équipe.

Manchester United prend déjà la porte. Largement dominateurs dans le jeu, les Red Devils ont chuté face à Middlesbrough (D2) lors du quatrième tour de la Cup (1-1, 8-7 TAB), au bout d'une séance de tirs au but interminable. La saison est décidément très très compliquée pour les Mancuniens...

Pourtant, les hommes de Ralf Rangnick auraient pu s'éviter des sueurs froides s'ils avaient su faire la différence plus tôt. Auteurs d'une première période aboutie, les coéquipiers de Paul Pogba, titulaire pour la première fois depuis le 2 novembre, ont monopolisé le ballon et multiplié les occasions.

Dès la 2e minute, Jadon Sancho a trouvé la transversale après un énorme cafouillage de la défense de Boro. Très incisif pour son retour (82 minutes jouées), l'international français a obtenu un pénalty... manqué par Cristiano Ronaldo, qui n'a même pas trouvé le cadre de Lumley. Mais les Mancuniens vont bien finir par percer le verrou de Boro grâce à Sancho, buteur d'une frappe croisée après une récupération de Pogba.

Egalisation polémique de Middlesbrough

Devant au score, Manchester United s'est procuré de nombreuses occasions pour faire le break, mais ni Rashford, ni Ronaldo n'ont été capable de faire la différence. En face, Boro n'a pas eu beaucoup d'opportunités mais a su être réaliste. Si Crooks a d'abord obligé Henderson à sortir une manchette, le milieu ne s'est pas manqué pour pousser le ballon au fond des filets face à son club de coeur. Une égalisation polémique, puisque Watmore, la passeur décisif, a touché le cuir de la main sur son contrôle. Mais sans la VAR, l'arbitre a validé le but.

Ultra-efficaces devant (deux tirs cadrés dans le temps règlementaire), les pensionnaires de Championship se sont fait quelques sueurs froides derrière et Lumley a été sauvé par son poteau devant Bruno Fernandes, pourtant absolument seul face au but. Toujours autant dominateurs (68% de possession), les Red Devils ont eu la balle de match sur la tête d'Elanga, mais le minot a complètement manqué sa tête.

En prolongation, Manchester United a perdu Sancho, victime de crampes, et n'a toujours pas su régler la mire face à une défense pas avare de cadeaux et un Lumley en état de grâce devant Bruno Fernandes. La décision s'est donc jouée au bout de la nuit aux tirs au but, et à ce jeu-là, c'est Boro qui s'est montré intraitable dans l'exercice, Anthony Elanga envoyant sa tentative dans les nuages d'Old Trafford après la 16e tentative.