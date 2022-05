Crystal Palace : Vieira ne sera pas poursuivi pour son coup de pied à un supporter d’Everton

La police britannique a annoncé ce lundi qu'aucune poursuite officielle ne serait engagée contre Patrick Vieira et le fan que le technicien a mis à terre jeudi dernier, lors d'une rencontre de Premier League. Aucun des deux hommes n'a souhaité porter plainte.

L'enquête n'ira pas plus loin. Vendredi dernier, la police britannique avait commencé les investigations sur l'altercation survenue entre Patrick Vieira et un supporter d'Everton lors d'une rencontre de Premier League jeudi dernier, où l'entraîneur de Crystal Palace a mis un terre un fan adverse en fin de match.

Personne n'a porté plainte

Après le maintien obtenu par Everton grâce au succès acquis face à Crystal Palace, les supporters des Toffees ont envahi la pelouse du Goodison Park. Un homme était venu provoquer Patrick Vieira, filmant la scène par la même occasion. Mais la police de Merseyside (nord-ouest de l'Angleterre) a indiqué ce lundi qu'aucune poursuite ne serait engagée contre les deux hommes.

"Les officiers ont parlé aux deux hommes impliqués et la possibilité de déposer une plainte officielle ou de soutenir une poursuite a été refusée", ont indiqué les autorités locales. Vieira et le fan ont donc décidé d'en rester là. L'enquête de la Fédération anglaise (FA) est néanmoins toujours en cours et le technicien français pourrait s'exposer à des sanctions sportives.

Après une nouvelle invasion de terrain survenue dans le championnat anglais dimanche, après le titre de Manchester City, Patrick Vieira a invité le football anglais à réfléchir à la façon de gérer ces problèmes. "Vous ne savez pas ce qui peut arriver. Nous voulons être en sécurité et le meilleur moyen pour l'être est de trouver le meilleur moyen pour que ce genre de choses ne se produise pas, a commenté le champion du monde 1998. Il y a un gros problème à gérer pour la FA et la Premier League. Ils ont besoin du soutien des clubs et des joueurs. Tout le monde doit assumer ses responsabilités;"