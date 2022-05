Everton-Crystal Palace: Lampard désolé pour Vieira après sa bagarre avec un fan

Impliqué dans une altercation avec un supporter d'Everton en fin de match jeudi soir, l'entraîneur de Crystal Palace Patrick Vieira a reçu le soutien du boss des Toffees, mais aussi de nombreux consultants.

Un peu de réconfort entre confrères. Alors que les images de Patrick Vieira balayant un supporter d'Everton à l'issue de la victoire des Toffees contre Crystal Palace (3-2) jeudi soir font le tour des réseaux sociaux, Frank Lampard est venu au soutien du Français.

"J'ai de la peine pour Patrick"

"Je me sens désolé pour Patrick et je ne l'ai pas vu [pour lui serrer la main] à la fin à cause de la réaction, explique l'entraîneur d'Everton, qui a immédiatement célébré avec tous ses joueurs le maintien. Bien sûr, il traverse le terrain de 80 mètres en courant et se retrouve face à un grand nombre de nos supporters, donc ce n'est pas facile. Mais il n'y a pas eu de problème à ma connaissance. C'est juste de la pure joie de la part de nos fans de rester dans le championnat."

De son côté, Patrick Vieira a dit n'avoir "rien à dire à ce sujet" lors de sa conférence d'après-match. Contactés par Sky Sport, les deux clubs ainsi que la fédération anglaise n'ont pas souhaité faire de commentaires sur ce geste, qui devrait être révisé par la ligue. Le manager de Crystal Palace a depuis reçu le soutien de plusieurs consultants anglais, qui jugent le fan comme unique responsable.

"Quelqu'un va se faire poignarder ensuite"

Sur Sky Sports, l'ex-attaquant anglais Dion Dublin a critiqué la conduite des fans et a laissé entendre qu'il ne blâmait pas Vieira pour sa réaction : "Nous savons à quel point les fans d'Everton sont ravis, mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas pousser les managers et les joueurs, toucher les joueurs et leur crier au visage."

Le consultant de talkSport Dean Saunders lui s'insurge de voir ce genre d'évènements impliquant des supporters se faire de plus en plus fréquents et craint le pire: "Quelqu'un va se faire poignarder un jour. C'est quelque chose de mauvais, vraiment mauvais." "Patrick Vieira va avoir des problèmes pour ce qu'il a fait, poursuit-il. Je ne lui cherche pas d'excuses, il vient de perdre un match où son équipe menait 2-0 et s'est inclinée 3-2, puis il entre sur le terrain, il a quelqu'un qui lui crie au visage et il réagit. Il réagit de la mauvaise façon parce qu'il est furieux à l'intérieur."

"Allons-nous les menotter à leurs sièges?"

"Si j'étais un joueur, je ne me sentirais pas en sécurité, conclut-il, d'autres évènements de ce genre ayant eu lieu dans la même soirée, sur des terrains de divisions anglaises inférieures. Vous devriez vous sentir en sécurité quand vous courez sur un terrain de football".



Frank Lampard lui ne voit pas de problèmes à l'envahissement de terrain, si ce n'est le comportement de certains: "Si cela est fait de la bonne manière, je suis heureux que les supporters restent sur le terrain et en profitent. Tant que tout le monde se comporte bien et que nous n'assistons pas à des scènes comme celles de l'autre soir, laissez-les vivre leur moment. C'est l'essence même du football. Allons-nous les menotter à leurs sièges? Tant qu'ils se comportent bien, pas de problème."