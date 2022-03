Equipe de France: Digne règle ses comptes avec Benitez

Mais Lucas Digne (28 ans) dément tout de même toute altercation avec Rafael Benitez, son ancien entraîneur à Everton, club qu’il quitté l’hiver dernier pour Aston Villa.

Lucas Digne (28 ans) a retrouvé le sourire depuis le mois de janvier et son départ à Aston Villa sous les ordres de Steven Gerrard. Avant cela, il avait vécu des semaines éprouvantes à Everton, où il a passé trois ans et demi (2018-2022), en raison de relations très fraiches avec Rafael Benitez, son ancien entraîneur, démis de ses fonctions depuis. Mais il dément une altercation, comme la presse anglaise l’affirmait.

"Il avait aussi une mauvaise philosophie"

"Non, et cela ne m’arrivera jamais, promet l’ancien joueur de Lille, du PSG et du FC Barcelone notamment, dans L’Equipe. Je sais où est ma place. Je me sentais légitime pour lui donner mon ressenti et celui des autres joueurs du vestiaire. Le groupe était unanime. La suite m’a donné raison, puisqu’il s’est fait limoger derrière à cause des mauvais résultats. Je pense qu’il avait aussi une mauvaise philosophie. Elle ne collait pas à Everton."

Il réfute aussi les propos de son ancien entraîneur qui avait assuré qu’il voulait quitter le club au mois de décembre. Une manœuvre pour "se protéger", selon Digne qui indique l’origine de son désaccord avec le technicien.

"Quand on fait partie des cadres, il y a des discussions avec le coach, confie-t-il. La relation qu’on avait n’était pas au beau fixe. Ça a été compliqué d’être écarté du groupe pendant un mois. C’était une situation inédite pendant ma carrière. Mais j’avais ma famille et mes coéquipiers avec moi. Je voyais aussi Raphaël Varane, comme on habitait à côté. J’ai pris sur moi. J’ai continué à travailler à côté, à être derrière mes copains. Je n’ai jamais refusé de jouer."