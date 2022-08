Premier League: Klopp fracasse un consultant anglais pour ses propos sur Manchester United

En conférence de presse ce vendredi, à trois jours du déplacement de Liverpool à Old Trafford, Jürgen Klopp s'est payé Gabby Agbonlahor, ancien joueur reconverti consultant, qui a vivement critiqué Manchester United en ce début de saison.

La situation de Manchester United agite la presse anglaise. Battus par Brighton (2-1) et Brentford (4-0) depuis la reprise de la Premier League, les Red Devils sont la cible de nombreuses critiques. A tel point que Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, est monté au créneau pour les défendre ce vendredi en conférence de presse. Ou plutôt pour fracasser Gabriel Agbonlahor, ancien joueur d'Aston Villa et désormais consultant, très critique avec Manchester United après le début de saison calvaire.

"Je ne me souvenais pas qu'il était un monstre de mentalité"

"Je rentrais chez moi en voiture et j'écoutais TalkSport (une émission de foot en Angleterre, NDLR). Et Gabby (il peine à dire le nom et les journalistes lui indiquent Agbonlahor)... Il a perdu 6-0 contre nous avec Aston Villa lors de ma première année ici, a rappelé Klopp. Je ne me souvenais pas qu'il était un monstre de mentalité sur le terrain."

"J'étais proche de l'appeler et de lui dire: 'tu as complètement oublié que tu étais un joueur de football'. C'est incroyable, incroyable", a insisté Jürgen Klopp, qui a ensuite eu le temps de donner son avis avis sur la situation qui règne actuellement du côté de Manchester United.

"Lorsque j'ai rejoint Liverpool, je me suis senti responsable de l'équipe au bout d'un jour. Beaucoup de choses ont changé depuis, mais ce n'est pas facile quand vous devez reconstruire et changer beaucoup de choses", a poursuivi le technicien allemand, arrivé à Anfield en octobre 2015.

Ce lundi, Liverpool, qui reste sur des nuls face à Fulham (2-2) et Crystal Palace (1-1), se déplacera à Old Trafford pour défier Manchester United, en situation de crise. Si les Mancuniens sont en crise, ils restent aussi les rivaux historiques des Reds. Lors de la dernière confrontation des deux équipes sur la pelouse mancunienne, en octobre 2021, l'équipe de Jürgen Klopp avait infligé un cinglant 5-0.